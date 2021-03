Moritz Gathmann leitet das Ressort Berliner Republik bei Cicero. Er studierte Russistik und Geschichte in Berlin und war viele Jahre Korrespondent in Russland

Neun Uhr morgens in der Kinder- und Jugendarztpraxis von Jakob Maske in Berlin-Schöneberg. Wenn die Tür aufgeht, wartet in normalen Wintern bereits eine lange Schlange schniefender und hustender Kinder im Treppenhaus, daneben ihre gestressten Eltern. In einer normalen Erkältungssaison, sagt Maske, seien es bis zu 200 Kinder pro Tag. Seit Corona aber ist das anders: Jetzt kommen nur um die 50, die Kinder sind viel weniger krank. Ein positiver Effekt der Schul- und Kitaschließungen, wie man meinen könnte. Wenn weniger Kinder zusammensitzen, stecken sich auch weniger Kinder an.

Eigentlich müsste das den freundlichen Kinderarzt mit den zum Zopf zurückgebundenen Haaren freuen, doch nicht nur Maske bemerkt auch anderes bei den kleinen Patienten: Die akuten Folgen des Lockdowns sieht man in seiner Praxis mit bloßem Auge. Praktisch alle Kinder, die der Kinderarzt auf die Waage stellt, haben überdurchschnittlich zugenommen. Maske trägt die Entwicklung sorgfältig in eine Kurve ein: Bei „normalen“ Zunahmen setzt er Zahlen ein, geht es drüber, sind es Sternchen, dann kommen die Ausrufezeichen. „Manche Kinder haben bis zu 30 Kilo zugelegt in einem Jahr“, sagt Maske. Die Gründe liegen auf der Hand: mangelnde Bewegung, Eistee, Chips und Fastfood anstatt mindestens einmal pro Tag ein gesundes Essen in Kita oder Schule. Und Maske sieht in seiner Praxis, in deren Einzugsbereich neben Sozialwohnungen auch gehobene Altbauviertel liegen, wie wichtig das Umfeld der Kinder ist: „Je schlechter die soziale Lage, desto gravierender ist das Problem.“

Irreparable Schäden

So entstehen Schäden, die im schlimmsten Fall irreparabel sind. Bei vielen Kindern wird das Übergewicht vermutlich bleiben, bei manchen wird es sich noch verschlimmern. Das kann besonders dann passieren, wenn den Eltern die Ressourcen fehlen, um gegenzusteuern, oder wenn es an Problembewusstsein mangelt.

Viele Eltern haben ihre Kinder im letzten Jahr aus den Sportvereinen abgemeldet. Wozu noch zahlen, wenn ohnehin kein Training stattfindet? Der Landessportbund Niedersachsen meldete jüngst, dass einige Vereine bereits mehr als 20 Prozent der Mitglieder verloren hätten.

Die Alternative bei vielen Jugendlichen: Medienkonsum bis spät in die Nacht. „Manche Kinder verbringen pro Tag zweistellige Stundenzahlen an Handy und Computer. Es wird schwer, das wieder zurückzuschrauben“, warnt Kinderarzt Maske.

Kinder mit Angst vor der Zukunft Corona hinterlässt eben tiefe Narben. Zwar durften nach dem monatelangen Lockdown viele Schüler im März wieder im Wechselunterricht in die Schulen und Kleinkinder in die Kitas. Aber es gibt Dinge, die sich nicht so leicht zurückdrehen lassen.

Die Folgeschäden durch die Pandemie, genauer gesagt durch die Maßnahmen gegen die Pandemie, reichen schon jetzt weit in die Zukunft hinein. Laut einer Studie der Hildesheimer Kindheits- und Jugendforscherin Sabine Andresen, die auf einer Befragung von über 7000 jungen Menschen zwischen 15 und 30 Jahren beruht, haben 45 Prozent der Befragten derzeit Angst vor der Zukunft – nicht nur vor der individuellen, ebenso vor der gesellschaftlichen und der globalen. Die Pandemie hat die Aussicht auf die eigene Zukunft nachhaltig beschädigt. Hoffnungen verwandelten sich bei vielen aus den sogenannten Generationen Y und Z in Ängste, aus Möglichkeiten wurden Beschränkungen.