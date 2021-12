Dass es in einer Pandemie vor allem auf Reaktionsgeschwindigkeit ankommt, hat Deutschland nicht nur im letzten, sondern auch in diesem Herbst erneut schmerzlich erfahren. Je länger die Politik mit Entscheidungen wartet, desto mehr eskaliert die Lage und desto einschneidender muss am Ende gehandelt werden. „Wir hätten viel früher diese Konsequenz im Umgang mit ungeimpften Bürgerinnen und Bürgern an den Tag legen müssen“, sagte Jens Spahn (CDU) deshalb auch auf seiner letzten Bundespressekonferenz als Gesundheitsminister. Noch Ende Oktober allerdings wollte auch er die epidemische Lage nationaler Tragweite auslaufen lassen.

Aber nicht nur zögerliche politische Entscheidungen verschärfen die Situation, sondern auch fehlerhafte oder unvollständige Daten. Denn die Politik kann ja nur auf Basis des aktuellen Kenntnisstandes handeln. Und wenn die Daten ein falsches Bild liefern, werden die politischen Entscheidungen selbst dann unzureichend sein, wenn die Politik auf dieser Basis konsequent handelt.