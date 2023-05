Die Plakate der „Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung“ wirkten wie Satire: „Wie alt willst Du werden?“ stand darauf zu lesen. Und weiter: „80, 100, 500, …?“ Eine politische Organisation, die sich gewissermaßen für das ewige Leben einsetzt – das kann eigentlich nur ein Witz sein. Bei der jüngsten Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus kamen die Verjüngungsforscher trotz ihres durchaus verlockenden Programms denn auch nur auf insgesamt 3768 Stimmen (was einem Anteil von 0,2 Prozent entspricht). Offenbar wollten die meisten Hauptstadtbewohner dem Unsterblichkeitsversprechen auch nicht so recht trauen (oder sie waren der Meinung, dass ein 500 Jahre währendes Dasein ausgerechnet in Berlin eher wie eine Drohung klingt).

Dabei steuert die Menschheit tatsächlich auf die Unendlichkeit ihrer einzelnen Bestandteile zu. Die Rede ist vom „Transhumanismus“: ein Begriff, der gewissermaßen Künstliche Intelligenz und menschliche Natur zusammenführt und unsere Existenz „über einen neuen Urknall hinauskatapultieren könnte“, wie mein Kollege Ralf Hanselle in unserer Titelgeschichte schreibt. Es ist eine alte Utopie, aber diesmal auf Grundlage ganz neuer Möglichkeiten.

Der Fernseharzt des Vertrauens

Waren Avantgardisten wie der russische Philosoph Alexander Bogdanow noch davon überzeugt, mit der Transfusion des Blutes junger Knaben die eigene Verjüngung voranzutreiben, setzen Transhumanisten wie Ray Kurzweil auf die Perfektionierung der Schnittstellen zwischen Mensch und Technik: Ein sogenanntes Mind-Upload werde uns unsterblich machen, ist der amerikanische Tech-Guru überzeugt. Und sollten wir dummerweise vorher sterben, bleibt immer noch die Möglichkeit, sich vorübergehend einfrieren zu lassen, bis die Methusalem-Formel marktreif ist.

Weniger utopistisch ist ein anderer Gesundheitsforscher unterwegs, nämlich Deutschlands prominentester Arzt und Show-Mediziner Eckart von Hirschhausen. Unsere Autorin Cornelia Stolze zeigt an seinem Beispiel exemplarisch, wie tief manche Stars von ARD und ZDF in Interessenkonflikte verstrickt sind: Journalismus, Lobbyismus und Werbeauftritte verschwimmen zu einem Geschäftsmodell, das nicht selten jeglichen Anforderungen von Integrität und Unabhängigkeit widerspricht. „Wunder wirken Wunder – Wie Medizin und Magie uns heilen“ heißt der Titel eines Hirschhausen-Bestsellers aus dem Jahr 2016. Laut Klappentext „ein versöhnliches Buch, das Orientierung gibt: Was ist heilsamer Zauber, und wo fängt gefährlicher Humbug an?“ Gute Frage! Zu Risiken und Nebenwirkungen wenden Sie sich einfach an den Fernseharzt oder Transhumanisten Ihres Vertrauens.

Weitere Themen in der neuen Ausgabe:

Die AfD radikalisiert sich weiter – und gilt dennoch im Osten inzwischen als eine Art Volkspartei

Der große Medienskandal um Bild und Julian Reichelt nimmt eine neue Wendung

Mit Bürgerräten gegen die Apokalypse: Die deutsche Demokratie zeigt sich in ihrer unerwachsenen Phase

In Deutschland steht Klimapolitik ganz oben auf der politischen Agenda – aber wie sieht es eigentlich in anderen Ländern aus? Ein Überblick

Vom Hoffnungsträger zum Hardliner: Warum Russlands Ex-Präsident Dimitri Medwedew bald wieder in der ersten Reihe stehen könnte

Deutschlands Industrie sucht das Weite – wegen teurer Energie und irrwitziger Bürokratie

Literaturen mit neuen Büchern von Julia Weitbrecht, Antony Beevor, T.C. Boyle und anderen

Die Juni-Ausgabe von Cicero können Sie jetzt am Kiosk oder direkt bei uns kaufen.

Jetzt Ausgabe kaufen