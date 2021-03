Moritz Gathmann leitet das Ressort Berliner Republik bei Cicero. Er studierte Russistik und Geschichte in Berlin und war viele Jahre Korrespondent in Russland

Der ehemalige Lokführer Albert Weiler sitzt seit 2013 für die CDU im Bundestag. Er vertritt den Wahlkreis Saalfeld-Rudolstadt, Saale-Holzland-Kreis und Saale-Orla-Kreis in Ostthüringen.

Herr Weiler, Sie haben gerade eine mehrstündige Fraktionssitzung von CDU und CSU hinter sich, auf der Kanzlerin Merkel die Corona-Beschlüsse von heute Morgen verteidigt hat. Steht die Fraktion hinter den Beschlüssen?

Teile der Fraktion stehen dahinter, andere Teile wünschen sich gezieltere Maßnahmen, als von oben herunter mit dem Hammer alles dichtzumachen.

Hat das denn jemand offen angesprochen?

Das weiß ich aus persönlichen Gesprächen von vielen Abgeordneten, die mich angerufen haben.

Die CDU ist ja durchaus bekannt dafür, dass sie sich schwer damit tut, Kritik an der eigenen Führung laut auszusprechen. Ist in dieser Fraktionssitzung jemand aufgestanden und hat diese Kritik offen ausgesprochen?

Ich kann jetzt nicht aus der nicht-öffentlichen Sitzung erzählen. Ich persönlich habe aber durch meinen offenen Brief den Fingerzeig gemacht. Schaut man sich die Reaktionen auf Facebook an, dann führt das vielleicht auch dazu, dass man den ein oder anderen CDUler zurückkriegt, weil die Leute sagen: Okay, nicht alle CDUler schwimmen mit dem Strom. Es gibt auch welche, die mal die Meinung sagen.

Aber Sie persönlich haben den Inhalt des Briefes nicht nochmal angesprochen?

Letztendlich ist der Brief im Äther, es steht alles drin. Und ich hoffe, dass ich irgendwann einen Anruf vom Fraktionsvorsitzenden, vom Parteivorsitzenden oder sogar von der Kanzlerin bekomme, um das zu erklären, was ich geschrieben habe. Aber man muss es auch nicht erklären. Das erklärt sich von selber, wenn man den Brief liest, oder einfach mal mit den Menschen redet. Ich bin heute in Berlin mit dem Taxi gefahren. Der Taxifahrer sagte mir: Die können doch beschließen, was sie wollen. Wir machen sowieso, was wir wollen. Das ist eben das Problem: Wenn man mit dem Holzhammer rangeht, das Volk die Entscheidungen aber nicht akzeptiert und macht, was es will, dann entsteht nur Verunsicherung, und es macht auch die Regierungsentscheidungen wirkungslos.

„Ihr Beschluss ist eine Kapitulationserklärung“ schreiben Sie in Ihrem offenen Brief an die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten, auch von „Politikversagen“ ist die Rede. Liest man Ihren Brief, wirkt es, als gehörten Sie der Opposition an. Aber Sie sind ja in der Partei, die die Kanzlerin stellt. Können Sie das nicht in der Partei selbst und im Bundestag ansprechen?

Ihre Denkweise ist ja im Prinzip richtig, aber jetzt kommt das große Aber: Ich und auch andere haben das auf Bundes- und Landesebene schon öfter angesprochen. Aber es tut sich nichts. Es geht einfach immer so weiter. Da bleibt einem ja nichts anderes übrig, als den Menschen vor Ort zu zeigen, dass manche CDU-Abgeordnete auch mal was sagen. Es bleibt ja sonst der Eindruck: Der Weiler, der nimmt das hin, der sagt nichts, der fügt sich ein wie ein abhängig Beschäftigter. Die Bürger müssen erfahren, dass da Druck gemacht wird. Durch den medialen Druck geschieht vielleicht ein Erwachen und ein Umdenken.

Was hat Sie denn zum Schreiben dieses offenen Briefes bewogen?

Ich tue mir ja nichts Gutes mit diesem Brief, ich werde da bestimmt CDU-intern keine Beförderung bekommen. Mir persönlich würde es besser gehen, wenn ich den Mund halten und sagen würde: Komm, lass es laufen. Aber dafür bin ich nicht in den Bundestag gegangen, um stromlinienförmig mitzuschwimmen wie eine Nussschale auf dem Rhein, der Mosel oder Saale. Ich bin gewählt worden, um die Menschen in meinem Wahlkreis zu vertreten und ihre Meinung nach vorne zu bringen. Und die Meinung in meinem Wahlkreis ist die, die ich in meinem Brief beschrieben habe. Die Menschen haben Angst. Das Vertrauen ist weg, weil die Maßnahmen nicht mehr verständlich sind. Jetzt machen wir Gründonnerstag frei, damit keine Schlangen in den Geschäften entstehen. Aber Herrgott, dann entstehen sie mittwochs und samstags. Was soll das? Mit gesundem Menschenverstand ist das nicht nachvollziehbar.

Was sollte die Regierung denn Ihrer Meinung nach tun?

Wer geimpft ist, kann einkaufen gehen. Wer Antikörper hat, weil er schon Corona hatte, kann einkaufen gehen. Wer vor dem Laden, vor dem Yoga oder dem Fußballtraining einen Spucktest macht und negativ getestet ist, kann teilnehmen. Die Menschen müssen wieder Motivation bekommen, auch Motivation, sich impfen zu lassen. Wir haben ja noch immer Tausende von Impfgegnern. Wenn ich aber stattdessen so einen Lockdown kriege am höchsten christlichen Fest in einem Gott sei Dank doch noch sehr christlichen Deutschland, wenn die Menschen noch nicht einmal Kirche draußen erleben dürfen – das ist schon bitter.

Kommt Ihre interne Kritik und die anderer Abgeordneter denn überhaupt bei der Kanzlerin an?

Ich weiß nicht, ob sie vordringt, aber jedenfalls führt sie zu keiner Änderung. Die Reaktion ist keine Reaktion.

Ist die Kanzlerin beratungsresistent?

Es ist ja nicht nur die Kanzlerin, sondern alle Ministerpräsidenten.

Ihre Partei befindet sich in Umfragen im freien Fall: Die CDU steht jetzt bei 27, in Thüringen sogar nur bei 19 Prozent. Sind auch personelle Konsequenzen nötig, um diesen Trend umzukehren?

Es steht mir nicht zu, personelle Konsequenzen zu fordern. Aber wenn die Personen, die jetzt am Ruder sind, sich nicht bewegen, dann geht der Trend weiter runter. Vielleicht werden manche durch meinen Brief auch wach.

Auf Facebook bekommen Sie viel Lob für den offenen Brief, aber ein Kommentator schreibt auch „Ihre Kritik klingt eher nach Anbiederung an die Querdenker. Damit tun Sie der CDU bestimmt keinen Gefallen sondern nur der AfD.“ Wie stehen Sie dazu?

Ich will weder Querdenker oder AfD unterstützen. Das ist doch eine alte abgewaschene Keule. Ich bin 17 Jahre Bürgermeister, zweimal mit fast 100 Prozent gewählt geworden. Wer mich kennt, der weiß, dass ich kein dummes Zeug rede, und dass ich das mache, was ich für gut befinde.

Gab es denn aus der Partei auch Kritik, gerade aus den höhergestellten Parteirängen?

Manche haben mir geschrieben: Man hätte über diesen offenen Brief vorher reden müssen, warum hätte ich das nicht abgestimmt. Ich habe geantwortet: Wenn ihr Pressemitteilungen macht, stimmt ihr die auch nicht mit mir ab.

Wollen Sie denn im September wieder in den Bundestag?

Ich bin ja als Direktkandidat nominiert. Wenn der Herrgott mir die Gesundheit lässt, will ich das Direktmandat auch zum dritten Mal gewinnen.

Auf einen guten Listenplatz können Sie nun vermutlich nicht mehr hoffen …

Ich bezweifle, dass ich nach meinem offenen Brief überhaupt auf die Liste komme. Und wenn, dann auf einem Platz ganz weit hinten. Darauf kann ich auch verzichten. Das habe ich das letzte Mal auch getan.

Das Interview führte Moritz Gathmann.