Carsten Linnemann hat etwas, das gar nicht mehr so üblich ist in der Politik: echte Leidenschaft. In der aktuellen öffentlichen Stimmung ist das nicht ungefährlich. Wer mit galoppierender Begeisterung bei der Sache ist, macht sich angreifbarer in Talkshows und auf den nervösen Social-Media-Kanälen. Doch das hält Linnemann nicht auf. Der neue Generalsekretär der CDU, den der Parteivorsitzende Friedrich Merz heute an die Stelle des als glücklos bewerteten Mario Czaja gesetzt hat, wird dem überlieferten Bild eines Generalsekretärs wieder mehr gerecht. Angriff und Attacke!

Während Czaja meist bewusst die Zuspitzung gemieden hat, ist Linnemann der Meister der griffigen Wortwahl, der Prophet der Hauptsätze. „Die Bürger wollen Problemlöser und keine Moralapostel“, schreibt er dann zum Beispiel in der Welt. Oder: „Der Staat ist für die Menschen da, nicht umgekehrt.“