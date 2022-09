Die Bundesregierung versucht mit allen Mitteln, den Weiterbetrieb der PCK-Raffinerie in Schwedt (Brandenburg) zu sichern. Am Freitagvormittag teilte die Regierung mit, dass die Rosneft Deutschland GmbH und die RN Refining & Marketing GmbH unter Treuhandverwaltung der Bundesnetzagentur gestellt werden. Der Jurist und Betriebswirt Christoph Morgen wurde als Geschäftsführer der deutschen Rosneft-Gruppe eingesetzt. Morgen sei ein „ausgewiesener Krisenmanager mit umfassender Erfahrung in verschiedensten Branchen, unter anderem auch im Energiesektor“, teilte die Bundesnetzagentur am Freitag in Bonn mit. Die deutschen Tochterfirmen des russischen Staatskonzerns Rosneft sind Mehrheitseigner am PCK Schwedt sowie an den Raffinerien Miro in Karlsruhe und Bayernoil in Vohburg beteiligt.

Komplizierter Umstellungsprozess Mit diesem Schritt sollen die Weichen dafür gestellt werden, dass der Betrieb in Schwedt auch nach dem angekündigten Beginn des Ölembargos gegen Russland am 1. Januar 2023 weitgehend fortgesetzt werden kann. Bisher verarbeitete das 1964 in Betrieb genommene ehemalige DDR-Staatsunternehmen „VEB Petrolchemisches Kombinat Schwedt“ bis zu zwölf Millionen Tonnen Rohöl im Jahr für die Produktion von Diesel, Heizöl, Kerosin und andere Produkten auf Rohölbasis.