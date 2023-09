Berlin und Sachsen trennen Welten. Hinter den nüchternen Zahlen verbergen sich menschliche Schicksale. So erreichten im Jahr 2021 6,7 Prozent aller Schüler in der Hauptstadt keinen Schulabschluss. In objektiven Zahlen sind das 3000 Schüler. In den letzten zehn Jahren verließen demnach 30.000 junge Menschen in Berlin die Schule ohne Abschluss. Das entspricht der Einwohnerzahl einer Stadt wie Bad Hersfeld.