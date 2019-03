Opposition, welche Opposition?

Der Machtkampf in der Partei spiegelt nicht nur die Krise der Berliner CDU. Er ist auch symptomatisch für die Hauptstadtpolitik. Berlin wächst, in ein paar Jahren könnte die Hauptstadt die Vier-Millionen-Marke knacken. Doch der rot-rot-grüne Senat bekommt die Probleme der boomenden Stadt nicht in den Griff. Es fehlen Wohnungen und Schulen, die Staus in der Stadt werden immer länger, der Naheverkehr bricht regelmäßig zusammen. Die Rathäuser stehen vor dem Kollaps. Eigentlich bräuchte die Stadt einen Plan zur Entwicklung der wachsenden Stadt. Aber die rot-rot-grüne Regierung hat keinen. Die Koalitionspartner stehen sich gegenseitig im Weg.