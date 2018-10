Bayernwahl Was „man“ so wählt

Am kommenden Sonntag also passiert’s: Dann wird sich das ereignen, was Kommentatoren routiniert ein politisches Erdbeben nennen oder eine historische Zäsur. Am Sonntag wird die CSU, sofern die Demoskopen in den vergangenen Wochen nicht zu tief in den Maßkrug geschaut haben, deutlich unter die 40 Prozent fallen. Das Unvorstellbare, es wird Ereignis. Man hört schon jetzt Franz-Josef Strauß im Himmel toben.

Die Erfolgsgeschichte Bayerns Dabei kann einem die CSU im Grunde leid tun. Denn wirklich falsch gemacht hat sie in den vergangenen Jahren wenig. Beziehungsweise in den vergangenen Jahrzehnten. Bayern steht so gut da wie kein anderes Bundesland. Schon lange hat sich der Freistaat abgekoppelt vom bundesüblichen Niedergang, vom Verfall des öffentlichen Raumes, struktureller Verwahrlosung, zu Tode reformierten Schulen, schlecht oder gar nicht integrierten Migranten, gestiegener Kriminalität, Überschuldung, Wirtschaftsschwäche und explodierenden Sozialkosten.

