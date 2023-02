Auch am Ende unserer Untersuchung wissen wir so gut wie nichts. Es war aber auch nicht unsere Aufgabe, Beteiligte zu befragen und herauszufinden, was tatsächlich passiert ist. Das wenige, was wir trotzdem wissen, dürfen wir nicht sagen, weil Vertraulichkeit zugesichert wurde. Ist aber am Ende gar nicht schlimm – stand eh alles in der Zeitung, und Arif Taşdelen, den wir, achtsam, wie wir sind, jetzt nur noch „A. T.“ nennen, hat ja mit seinem Rücktritt als Generalsekretär Konsequenzen gezogen. Damit ist er jetzt gestraft genug. Weitere Maßnahmen gegen ihn sind also nicht erforderlich.

Satire? Bosheit von Cicero? Verleumdung? Nein. Eine korrekte Zusammenfassung des lediglich zwei Seiten umfassenden, achtlos heruntergetippten „Abschlußberichts“ jener „ad-hoc-Kommission der BayernSPD“ (variierende Schreibweise wie im Original), die vier Wochen lang gemäß eines Beschlusses des Parteipräsidiums vom 4. Januar 2023 die „öffentlichen Vorwürfe gegen den Generalsekretär der Bayern SPD“ untersuchen sollte. Zu diesem Zweck sollte sie „alle verfügbaren Fakten“ sammeln, „die die vermeintlichen Vorwürfe belegen“.