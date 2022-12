Noch vier Tage, dann ist „Oben mit bis Mittenwald“ Geschichte und in Bayern fällt die Maskenpflicht in Bus und Bahn. In Sachsen-Anhalt bereits am Donnerstag. Damit wagt die Söder'sche Republik (auch) den Aufstand gegen der Deutschen liebstes Corona-Accessoire, ein Stück Stoff, das wohl nur funktionieren soll, so ist zu hören, wenn man es richtig trägt und nur mit Gamsbart auf dem Hut statt mit Vollbart im Gesicht. Aber so richtig weiß das eigentlich auch niemand, weil Maskentragen im Labor eben etwas anderes ist als Maskentragen in der freien Wildbahn, wo man sie aufbehält in Bus und Bahn, im Wirtshaus aber nicht.