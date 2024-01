Die Vorzeichen sind einfach zu schlecht: Die apokalyptischen Reiter politischer Unzufriedenheit, kriselnde Wirtschaft, Inflation, verkorkste Energiewende, noch immer ungesteuerte Zuwanderung, Krieg in Europa und eine neue Blockkonfrontation, entschwinden nicht am Horizont. All diese Probleme türmen sich zu einem Berg, den auch die bestfunktionierende Bundesregierung kaum bewältigen könnte. Die Ampel aber, eine politische Chimäre, deren Teile partout nicht harmonieren wollen, wird der Lage wohl noch viel weniger Herr werden können.