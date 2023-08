Seit den Tagen Sigmund Freuds gehört die subtile Beeinflussung, ja sogar die Technik der Propaganda in den Besteckkasten von Psychologie und Verhaltenswissenschaften. Das Wissen um die Manipulation von Menschen ist in gewisser Weise die Schattenseite einer Wissenschaft geworden, die ursprünglich einmal angetreten war, den Menschen aus den Fesseln seiner Geschichte zu befreien.

Doch Propaganda wäre nicht Propaganda, wenn sie sich nicht immer wieder neu und attraktiv verkleiden würde. Seit dem Jahr 2008, als der US-amerikanische Verhaltensökonom Richard Thaler das viel diskutierte Buch „Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness" vorlegte, sprechen Wissenschaft und Politik lieber von Nudging. Es handelt sich dabei um eine Technik der subtilen Verhaltenssteuerung, die zunächst besonders in den angelsächsischen Ländern Anwendung fand, unter Angela Merkel aber auch zunehmend in der politischen Kommunikation in Deutschland attraktiv wurde. Spätestens mit der Corona-Krise wurden Bürger offen manipuliert und zu einem politisch gewünschten Verhalten angeregt. Wie genau das funktioniert hat und warum solche Nudging-Strategien letztlich eine Gefahr für die freiheitliche Gesellschaft sind, darüber spricht die Medizinerin und Psychotherapeutin Annemarie Jost mit Ralf Hanselle, dem stellvertretenden Chefredakteur von Cicero, im aktuellen Cicero Podcast Politik.

Das Gespräch wurde am 14. Juli 2023 aufgezeichnet.

