Die Frage des Psychiaters und Sachbuchautors Manfred Lütz war klar formuliert: „Wann sieht es Angela Merkel endlich ein?“ So steht es über einem Meinungsbeitrag im Magazin Focus vom 9. November. Angela Merkels Verharren im Amt, so Lütz, schade Deutschland und der Demokratie. Die „virtuose Handhabung der Macht an sich ohne irgendeine inhaltliche Position“ habe „das demokratische Spiel der Kräfte in die Krise gestürzt“: „Die Kanzlerin müsste gehen.“ Nach den jüngsten Auftritten Merkels ist ebenso klar: Zurücktreten wird sie nicht. Für Merkel besteht Politik darin, sich „Experimentierräume“ offenzuhalten und „Spielräume“ zu nutzen. Das spannendste Experiment ihrer politischen Laufbahn hat gerade begonnen: Wie lange bekommt man Applaus für das Vorführen von Normalität in unnormaler Zeit? Bei Merkel ist immer business as usual.

Faszinierend ist dieses Schauspiel schon: Da redet eine Regierungschefin von nichts so häufig wie von „evident großen Herausforderungen“, von der „riesigen globalen Herausforderung des Klimawandels“ und der etwas kleineren, da nur „großen Herausforderung von Migration und Flucht“ – so geschehen am 8. November bei der Konrad-Adenauer-Stiftung. Da spricht eine Frau stets von der „Menschheitsherausforderung des Klimawandels“ und von „Zeiten großer Transformation“ – am 12. November beim Arbeitgebertag – von einer „sehr komplizierten Zeit“ mit „vielen globalen Problemen“ – am 11. November bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit dem italienischen Ministerpräsidenten Giuseppe Conte. Und dieselbe Regierungschefin gibt zu verstehen, dass sich in einer Welt radikalen Wandels nichts ändern müsse in der Art und Weise, wie Politik betrieben wird. Merkel begreift sich als das ruhige Auge inmitten des Sturms, der die Welt erschüttert. Sie fährt unverdrossen und kreuzfidel auf Sicht. Sie beantwortet den Abbruch von Gewissheiten mit selbstgewisser Kontinuität. Ihr Rezept gegen die „dramatische Krise, die sich innen- und außenpolitisch zuspitzt,“ (Lütz) ist ein radikales Weiter-So.

Ein glücklich entpolitisierter Diskurs

Schauen wir auf Merkels jüngste öffentliche Auftritte, ergibt sich ein faszinierend geschlossenes Bild. Sie redet leutselig und munter beim Arbeitgebertag, heimst Szenenapplaus ein, improvisiert blitzschnell. Kaum Zustimmung, als die Kanzlerin erklärt, „wir haben die steuerliche Forschungsförderung eingeführt“? Eine solche Gelegenheit zur Conference lässt sich Merkel als „gute Bundeskanzlerin“ nicht entgehen: „Zwei Menschen, die klatschen? Schauen Sie, das geht doch nicht!“ Der Saal lacht laut. Ebenfalls beim Arbeitgebertag definiert Merkel Politik als das Ausloten von „Experimentierräumen“ und Nutzen von „Spielräumen“.

Sinn der Politik sei es letztlich, das Reden über Politik zum Verstummen zu bringen: ein abgründiges Bekenntnis, hinter dem sich eine abermals radikale Skepsis am Sinn öffentlicher Debatten verbirgt. Offenbar schwebt Merkel vor, was Kritiker ihr vorwerfen: ein glücklich entpolitisierter Diskurs. Sonst hätte sie auf dem Arbeitgebertag nicht gesagt: „Das ist ja auch der Gegenstand von Politik – dass wir möglichst wenig übrig lassen sollen, worüber man sprechen muss.“

„Bewährt sich's? Bewährt sich's nicht?“

Worüber man nicht mehr sprechen muss, darüber muss man auch nicht politisieren. Merkels kategorischer Imperativ stellt der Öffentlichkeit, der Politik und damit der Demokratie ein schlechtes Zeugnis aus. Politiker müssen demnach das Schwätzen über Politik an sein Ende bringen, indem sie die richtigen Gesetze erlassen. Stabil ist Merkels Abneigung gegen feste Programme, leitende Prinzipien, ewige Grundsätze – was im Streit um die Grundrente hübsch zu besichtigen war.

In ihren eigenen Worten, abermals vom Arbeitgebertag: „Wir müssen uns sowieso angewöhnen, die Gesetze nicht immer für die Ewigkeit zu machen, sondern in solchen Zeiten großer Transformation einfach nach drei, vier Jahren zu gucken, bewährt sich's, bewährt sich's nicht. Dann macht's man neu. Ich glaube, das ist das Allerbeste.“ Optimum im Merkelschen Sinne ist der jeweils aktuelle Kompromiss. Eine Partei mit größerer Freude am Programmatischen als die CDU hätte eine Parteivorsitzende mit einer derart stark ausgeprägten Abneigung gegen das Prinzipielle nicht 18 Jahre lang bejubelt.

Vergessen aus Notwendigkeit

Merkel meidet das Denken in langen Zeiträumen nicht nur; sie flieht es. Welch eklatanter Unterschied darum zwischen dem launigen, zum Teil frei gehaltenen Vortrag beim Arbeitgebertag und dem stolpernd abgelesenen Kurzreferat bei der Andacht zum 30. Jahrestag des Mauerfalls am 9. November. Auch dort bildeten die „Zeiten tiefgreifender technologischer und globaler Veränderungen“ den rhetorischen Hintergrundsound. Der Aufgabe, historisch zu reden, fühlte sich die Kanzlerin nicht gewachsen. Die reale Mauer der sozialistischen DDR wurde zum überkommenen Moralappell verzweckt, „für Demokratie und Freiheit, für Menschenrechte und Toleranz einzustehen.“

Nie verkehrt, immer beliebig. Die unaufhörliche Betonung Merkels in fast jeder Rede zu fast jedem Thema, „es bleibt aber noch viel zu tun, (…) wir haben noch ein gutes Stück Arbeit vor uns“ (11. November), „es bleibt auch vieles zu tun“ (12. November), hat an dieser Stelle ihren Sitz: Wer eine unabschließbare Agenda skizziert und unablässig zu handeln behauptet, der muss weder zurückschauen auf das Misslungene noch je sich messen lassen an seinen Absichten. Merkels Politikstil beruht auf Enttäuschung aus Kalkül und Vergessen aus Notwendigkeit. Denn „wenn alles festgelegt ist, kannst du auch keine Kompromisse eingehen.“ (8. November)

Die Ära der Prinzipienscheu

Die Zeit nach Merkel bereitet sich vor. Sie wird gekennzeichnet sein von der Suche nach jenem „glücklichen Land“, das zu sein Merkel in einer weiteren Rede vom 11. November dem gegenwärtigen Deutschland nur momentweise zubilligte. Merkel band das Maß an Glück an den Grad geglückter Integration aller Menschen, „die hier Fuß fassen wollen.“ Zuwanderung als Willensakt und Bringschuld: Daran sollte sich bemessen, im Glanze welchen Glückes Deutschland blühen darf. Nach Merkel wird es andere Glücksparameter geben und neue Redeweisen des Politischen. Die Ära der unbedingten Kompromisse und der Prinzipienscheu dürfte vorbei sein.