Georg Pazderski ist AfD-Fraktionschef im Berliner Abgeordnetenhaus und einer von drei stellvertretenden Bundesvorsitzenden. Der Oberst a.D. wird dem gemäßigten Flügel der Partei zugerechnet.

Herr Padzerski, gerade hat das Bundesamt für Verfassungsschutz erklärt, die Gesamtpartei AfD werde zwar nicht beobachtet, sie bleibe aber ein „Prüffall“ für eine mögliche Beobachtung. Hat Sie die Meldung überrascht?

Nein, das war ja schon lange angekündigt und absehbar. Eine durchschaubare Inszenierung der Altparteien im Wahljahr 2019. Das ist eine Verzweifelungstat, um das alte Parteiensystem wieder zurückzubekommen. Wird aber nicht funktionieren.

Die Behörde hat offenbar Zweifel daran, dass die Partei auf dem Boden der Verfassung steht. Teilen Sie die Zweifel?

Nein, ich denke, das ist reine Propaganda.

Wie kommen Sie darauf?

Seit November hat das Bundesamt für Verfassungsschutz einen neuen Präsidenten. Ausgewählt für das Amt wurde natürlich jemand, der völlig anders agiert als sein Vorgänger Hans-Georg Maaßen. Ich erinnere daran, dass er aus dem Amt gejagt wurde, weil er den Begriff „Hetzjagden“ im Zusammenhang mit den Ereignissen in Chemnitz angezweifelt hat. Ich gehe daher davon aus, dass sein Nachfolger Thomas Haldenwang klare politische Vorgaben hat, der Bundesregierung nicht mehr zu widersprechen. Dass er nicht mehr frei in der Bewertung der Fakten ist, sondern klar auf Anti-AfD-Kurs programmiert.

Mit André Poggenburg gerade hatte gerade einer der exponiertesten Rechtsaußen-Politiker die AfD verlassen. Hatten Sie gehofft, mit seinem Austritt sei die Überwachung durch den Verfassungsschutz vom Tisch?

Es gibt ja keine Überwachung. Und mit dem Abgang von Poggenburg wird sie in Zukunft noch unwahrscheinlicher. Dennoch bleibt noch einiges zu tun: Wir müssen uns selbstkritisch fragen, ob es weitere Einzelpersonen in der AfD gibt, die uns schaden und die deswegen nicht in die Partei gehören. Ein Grund für eine Beobachtung der Gesamtpartei gibt es aber nicht.

Trotzdem bleibt die AfD ein Prüffall.

Wie ich sagte: Das ist ganz klar ein politisches Manöver. Thomas Haldenwang hat von Anfang an gesagt: „Wir müssen uns stärker auf Rechts konzentrieren.“ Deswegen hat er diesen Job bekommen. Der Verfassungsschutz wird hier von der Politik eindeutig instrumentalisiert – auch mit Blick auf die Landtagswahlen in Ostdeutschland.

Inwiefern?

Die bewusst herbeigeführte Personalentscheidung für Haldenwang und gegen Maaßen zum fraglichen Zeitpunkt sagt alles.

Wie vertrauenswürdig ist eine Partei, die den Sicherheitsbehörden im eigenen Land ihr Misstrauen ausspricht?

Wir misstrauen nicht den Behörden, sondern ihrer politischen Führung und den ihr eingesetzten Erfüllungsgehilfen. Die normalen Beamten machen einen guten Job.

Ist André Poggenburg wirklich freiwillig gegangen – oder ist er seinem Ausschluss zuvorgekommen?

Ich denke, er ist freiwillig gegangen. Die Domain für seine neue Partei war offenbar schon seit vergangenem Oktober registriert. Das ist von langer Hand vorbereitet. Sicherlich hat ihn die eine oder andere Entscheidung des Bundesvorstandes in seiner Entscheidung bestärkt. Wir haben ihn ja schon zweimal gerügt, danach hatte der Bundesvorstand eine Ämtersperre gegen ihn verhängt.

Ging da ein Aufatmen durch die Fraktion – oder waren Sie alarmiert, weil Ihnen Poggenburg mit seiner neuen Partei Wähler klauen könnte?

Nein, alarmiert sind wir ganz sicher nicht. Das Gros der Partei war erleichtert, weil Herr Poggenburg auch in letzter Zeit viele Äußerungen gemacht hat, mit denen viele Parteimitglieder nicht übereingestimmt haben.

Zum Beispiel?

Wenn er über „die Volksgemeinschaft“ redet und sagt, dass Rechtsradikalismus durchaus vertretbar wäre, bewegt er sich in einer anderen Welt. Das ist nicht die Welt der AfD.

André Poggenburg ist nicht der einzige in der Partei, der den rechten Rand auslotet. Er gehört zum völkisch nationalen Flügel. Wo liegt die rote Linie, die kein Mitglied überschreiten darf?

Tolerierbar ist nicht mehr, wenn er Äußerungen macht oder etwas unternimmt, was nicht mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Wir sind eine rechtstaatliche Partei, wir werden Grenzüberschreitungen nicht dulden.

Hat die AfD nicht jetzt auch eine rote Linie im Fall Frank Magnitz überschritten, als sie schon öffentlich von einem Mordanschlag gesprochen hat, noch bevor Polizei und Staatsanwaltschaft ihre Ermittlungen abgeschlossen hatten?

Das sehe ich nicht so. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft in Bremen haben sehr lange gebraucht, bis das Video online gestellt wurde. Wir haben mit Chirurgen gesprochen. Danach ist es offenbar doch so, dass Frank Magnitz doch mit einem Gegenstand geschlagen wurde. Die Kopfwunde ist nicht allein darauf zurückzuführen, dass er gestolpert oder gestürzt ist. Nicht wir haben die rote Linie überschritten, sondern die, die einen Abgeordneten angegriffen haben. Das ist der Skandal. Es wird versucht, das Opfer zum Täter zu machen.

Aber Gewalt gegen Politiker richtet sich doch nicht nur gegen die AfD, sondern auch gegen SPD und CDU, Grüne und Linke.

Aber bei der AfD häufen sich die Fälle. An diesem Wochenende hatten wir in Berlin den siebten Anschlag auf ein AfD-Büro in Pankow. Solche Dinge werden nicht immer gemeldet. Aber wir sind permanenten Angriffen ausgesetzt.

Sie selber waren auch schon Opfer. Was haben diese Angriffe mit Ihnen gemacht?

Unbekannte haben mein Haus angegriffen und mein Auto kaputtgeschlagen. Ich habe zwar keinen Personenschutz. Aber zumindest patrouilliert jetzt die Polizei bei mir. Das gibt mir zwar einen gewissen Schutz. Ich halte es aber für sehr bedenklich, dass die Gesellschaft immer weiter verroht. Letztlich bestätigt mich eine solche Erfahrung in meinen Überzeugungen und motiviert mich zum Weitermachen.

Trägt die AfD nicht zur Verrohung der Sitten bei, wenn Sie noch vor Abschluss der Ermittlungen behauptet, die Täter kämen aus dem linksrextremistischen Milieu?

Kurz zuvor hatte das linke Online-Portal Indymedia dazu aufgerufen, Rechte anzugreifen. Wer hat denn sonst ein Interesse daran, einen AfD-Abgeordneten anzugreifen?

Gegenfrage: Warum beteiligt sich ausgerechnet die AfD Bremen nicht an dem überparteilichen Aufruf zur Mahnwache für Frank Magnitz?

Von der AfD geht keine Gewalt aus – vor allem nicht bei Demonstrationen. Gewalt geht nur von der extremen Linken und der extremen rechten Seite aus. Die gehört aber nicht zur AfD.

Ist es nicht auch eine Form von Gewalt, gegen Flüchtlinge zu hetzen?

Wir hetzen nicht gegen Flüchtlinge. Wir sprechen die Probleme an, die wir mit denen haben. Die werden ja sonst oft totgeschwiegen. Das fängt schon damit an, dass die Polizei sagt, die Kriminalität bei Zugewanderten sei nicht größer als bei Einheimischen. Das stimmt nicht. Wir sind die einzigen, die das ansprechen.

Türken als „Kameltreiber“ oder „Kümmelhändler“ zu bezeichnen, wie Herr Poggenburg es getan hat, ist also keine Hetze?

Der Mann gehörte nie wirklich zu uns und ist jetzt weg.

André Poggenburg hat seine Partei „Aufbruch deutscher Patrioten“ genannt. Was will die Partei?

Das weiß ich auch nicht. Er will wahrscheinlich irgendwelche Leute am rechten Rand abschöpfen, die meines Erachtens sowieso nicht zur AfD gehören. Soll er gern. Ich glaube sowieso nicht, dass diese Partei großen Erfolg haben wird. Sie wird sang- und klanglos untergehen.

Warum?

Die Menschen wollen eine Partei, der sie vertrauen – und die vor allem auch in der Lage ist, Lösungen zu finden. Im rechtskonservativen Spektrum ist die AfD die einzige Partei, die das bietet.

Hat sich Björn Höcke schon mit dem Aufbruch der Patrioten solidarisiert?

Nein, selbst dieser Flügel der Partei ist darüber glücklich, dass Herr Poggenburg die Partei verlassen hat. Er hat zuletzt nicht mehr für diesen Flügel gesprochen. Er hat seine eigene Agenda gefahren.

Dann ist der Aufbruch deutscher Patrioten eine AfD in dunkelblau?

Auf jeden Fall ist es keine AfD mehr, vielleicht eher eine NPD light.

Im Herbst sind Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg. Die AfD ist im Aufwind. Macht der Austritt Poggenburgs die Partei jetzt auch für Menschen wählbar, die bislang noch Zweifel an der Verfassungstreue der Partei hatten?

Das werden wir bei den nächsten Umfragen sehen. Es hat der AfD im Osten zumindest nicht geschadet. Ich denke aber, es wird keinen großen Einfluss auf die Wahlergebnisse haben.

Und wie sieht es aus mit dem Überfall auf Frank Magnitz? Bremens AfD-Chef erfährt gerade eine Welle der Solidarität, über alle Parteigrenzen hinweg. Wird sich das auch in den Wahlergebnissen wiederspiegeln?

Ich hoffe, dass so etwas nicht noch einmal passiert. Wir spekulieren nicht darauf, dass sich das an der Wahlurne auswirkt. Wir wünschen uns eine politische Kultur, in der man seine Meinung sagen, ohne dass man gleich angegriffen wird.

Haben die Ereignisse der letzten Wochen den Weg frei gemacht für Koalitionen mit Altparteien?

Das hängt auch von den Personen ab. Man muss ja auch miteinander können. Natürlich werden sich die Altparteien vor den Wahlen auf keinen Fall dahingehend äußern, dass sie sich vorstellen könnten, mit der AfD zu reden oder sich von ihr tolerieren zu lassen. Man versucht natürlich erstmal, seine Wähler zu gewinnen.

So hat es Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmar (CDU) formuliert. Dass er sein Wahlprogramm von dem „Pegida-Versteher“ Werner Patzelt entwerfen lässt, wird aber von Beobachtern als Indiz dafür gewertet, dass schwarz-blau durchaus eine Option sein könnte.

Die Karten werden nach den Wahlen neu gemischt. Dann sehen wir, wie die anderen Parteien abgeschnitten haben – und welche Koalitionen möglich sind.

Welche Partei kommt aus Ihrer Sicht dafür in Frage?

Natürlich die CDU – aber nur, wenn wir unsere politischen Positionen durchsetzen können. Regierungsverantwortung wäre also eine Möglichkeit – oder aber auch die Tolerierung einer Minderheitenregierung. Die wahrscheinlichste Variante ist aber, eine starke Opposition zu bilden.

Wo sehen Sie Schnittmengen mit der CDU?

Wenn sich Annegret Kramp-Karrenbauer jetzt zum Diesel-Verbot oder der Migrationspolitik äußert, dann sehen Sie doch, dass sie festgestellt hat, dass hier vieles im Argen liegt. Sie hat offenbar AfD-Positionen übernommen. Das ist doch verheißungsvoll. Dass die CDU jetzt einsieht, dass sie riesengroße Fehler unter Merkel gemacht hat.

Apropos Migrationspolitik. Das ist ja das Kernthema der AfD. Es kommen aber immer weniger Menschen nach Deutschland. Bricht Ihnen da nicht das Fundament weg?

Nein, es kommen immerhin noch 200.000 Menschen pro Jahr – das hat die Größe einer Stadt wie Kassel. Das Problem ist noch lange nicht gelöst, es wird sich sogar verschärfen.

Warum?

In Afrika werden wir bis 2050 werden wir 2,5 Milliarden Menschen haben. Der Migrationsdruck wird größer werden. Sie müssen auf die Auswirkungen schauen. Wir haben schon jetzt enorme Probleme im Bereich der Sicherheit oder in den Schulen. Wir stehen erst am Anfang der Probleme.

Diese 200.000 Menschen werden sich so gut über das Land verteilen, dass man sie in der Masse nicht wahrnimmt. Bauen Sie nicht ein Angstgebäude auf, wenn Sie davon sprechen, es sei eine Stadt so groß wie Kassel?

Die Frage ist doch: Kann Deutschland sich das leisten? Wir reden immer davon, dass Deutschland ein reiches Land sei. Das ist eben nicht der Fall. Der Durchschnittseuropäer hat ein höheres Eigenkapital als der Deutsche. In den südeuropäischen Ländern haben Sie zum Beispiel eine sehr hohe Eigentumsquote bei Wohnungen und Häusern. In Berlin liegt sie bei 14,9 Prozent. Bundesweit liegt sie bei 42 Prozent. Das Land ist nicht reich. Irgendwann ist die Grenze erreicht. Jetzt wurde ein Flüchtlingsfonds in Höhe von 35 Milliarden Euro in den Bundeshaushalt gestellt. Daran sehen Sie, mit welchen Kosten wir rechnen. Das Geld fehlt uns in der Infrastruktur und in der Bildungspolitik.

Sie sind gegen jede Form von Zuwanderung?

Ganz im Gegenteil. Ich bin für die Zuwanderung qualifizierter Arbeitnehmer, so wie Kanada und die USA das handhaben. Natürlich müssen wir Menschen Asyl gewähren, die verfolgt werden. Aber dieses Recht darf nicht missbraucht werden, wie es derzeit der Fall ist.

Wie stehen Sie zu den Grünen? Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer hat gerade gefordert, die Grünen sollten auf die AfD-Wähler zugehen.

Er hat bewusst von den AfD-Wählern und nicht von der AfD gesprochen, weil er genau weiß, dass er sonst einen Shitstorm von seiner eigenen Partei bekommen hätte. Die Grünen wollen unsere Wähler haben. Dabei gibt es kaum Wählerwanderungen zwischen Grünen und AfD. Man muss fast sagen, dass Grüne und AfD in Deutschland Antipoden sind. Was die Grünen befürworten, lehnen wir ab.

Ist es nicht umso wichtiger, ins Gespräch zu kommen?

Ja, in dem Punkt halte ich es mit dem Bundespräsidenten. Der hat in seiner Weihnachtsansprache gesagt: Auch wenn jemand nicht Eurer Meinung ist, bitte sprecht mit ihm! Das muss unser Ziel sein, um zu verstehen, warum der andere so handelt, wie er handelt. Das ist im Moment leider nicht der Fall. Die Volksvertreter kommen ihrer Aufgabe nicht nach. Wir wollen für die Bürger Politik machen. Dann muss ich doch auch mit Politikern sprechen, die ich nicht mag.

Sie gelten als Vertreter des gemäßigten Flügels der Partei. Sie waren einer der ersten AfD-Spitzenpolitiker, die der Partei eine Öffnung für Koalitionen empfohlen haben. Warum haben sich Ihre Parteifreunde schwerer damit getan.

Wir waren am Anfang massiven Angriffen ausgesetzt. Es ist das Bild entstanden: Mit denen können wir sowieso nicht zusammenarbeiten. Wir brauchen eine absolute Mehrheit. Das wird aber in einem Sechs-Parteien-System nicht funktionieren. Deshalb muss die AfD schauen, wer als Partner zur Verfügung steht. Im Augenblick habe ich ein Déjà-vu-Erlebnis.

Inwiefern?

Ich habe erlebt, wie die Grüne Partei in den siebziger Jahren gegründet wurde. Wie sie abgelehnt wurde, weil man gesagt hat, das seien doch alles Terroristen oder Kinderschänder. Jetzt erleben wir, wie sich die Grünen etabliert haben.

Die Grünen, das leuchtende Vorbild für die AfD?

Nein, aber ihr Erfolg zeigt doch, dass ein Umdenken in der Bevölkerung stattfindet. Wir haben das gleiche Problem mit der Linken gehabt. Die sind am Anfang auch auf riesengroße Ablehnung gestoßen. Die ist teilweise vom Verfassungsschutz überwacht worden. Der Wandel begann damit, dass sie in Berlin eine Koalition mit der SPD gebildet hat.

Aber hat sich die Linke in dieser Koalition nicht selber entzaubert?

Natürlich. Aber in Berlin ist das offenbar nur im Kurzzeitgedächtnis haften geblieben.

Welchen Lehren ziehen Sie daraus für die AfD?

Wir müssen beweisen, dass wir konstruktive Politik in den Parlamenten machen können. Wir sitzen mittlerweile in allen Landtagen und im Bundestag. Wir werden mit einer starken Gruppe ins Europaparlament einziehen. Da kommt natürlich bei vielen der Gedanke auf: Will ich immer nur Opposition sein? Oder will ich auch gestalten? Da findet ein Umdenken statt. Die AfD ist in der Realität angekommen.

Wurden Sie nicht als Protestpartei gewählt?

Nein, die Protestwähler machen nur einen kleinen Anteil aus. Wir haben mittlerweile ein festes Wählerpotenzial von acht bis zehn Prozent. Dazu kommen Wähler aus anderen Parteien.

Ihre Prognose: In welchem Bundesland wird die AfD im Herbst den ersten Ministerpräsidenten stellen?

Ich würde mir wünschen: in allen dreien. Aber ich denke, in Sachsen hat die AfD sehr gute Chance, stärkste Partei zu werden. Und dann wird man sehen, wie es weitergeht.