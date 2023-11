Stefan Liebing ist Geschäftsführender Gesellschafter der Investment- und Projektentwicklungsfirma Conjuncta mit Sitz in Hamburg und seit 2012 ehrenamtlicher Vorsitzender des Afrika-Vereins der deutschen Wirtschaft. Er unterrichtet als Honorarprofessor für Außenwirtschaft an der Hochschule Flensburg.

Prof. Dr. Andreas Freytag ist Professor an der Friedrich-Schiller-Universität Jena, Honorarprofessor an der Universität Stellenbosch (Südafrika) und Mitglied des CESifo Research Network.

Afrika rückt wieder einmal in den Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit. Noch vor einigen Jahren haben Politiker regelmäßig die ungenutzten Chancen für die deutsche Wirtschaft in den Mittelpunkt gestellt. Auch das Potenzial des Kontinents in der Klimapolitik wurde betont, beispielsweise als Standort für die Erzeugung von grünem Wasserstoff. Inzwischen ist die Euphorie etwas verflogen. Denn heute wird Afrika vor allem mit den sich zuletzt häufenden Militärputschen und mit steigenden Migrationszahlen in Verbindung gebracht.

In der Tat werden die Zeiten dort schwieriger. Nach einem Jahrzehnt der Zuversicht sind die Folgen diverser Krisen zunehmend spürbar. Inflation und deutlich gestiegene Staatsverschuldung als Folge der Corona-Krise schränken die Handlungsfähigkeit vieler Staaten ein. Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine steigen Lebensmittel- und Energiepreise noch weiter. Unerwartete Trockenphasen und Klimawandel erschweren landwirtschaftliche Produktion. Es ist bedauerlich, aber nicht zu leugnen: Während weiterhin spannende Chancen für unternehmerisches Engagement auf dem Kontinent bestehen, sind die Nischen kleiner geworden, und die Zahl der attraktiven Zielländer für Investitionen ist zurückgegangen.