Ein Altbau in Wiesbaden, zweiter Stock, zwischen Bahnhof und Stadtmitte. Hier sitzt Andreas Bummel am 5. Juli 2018 an seinem Schreibtisch und blickt gespannt auf seinen Laptop – eine Live­stream-Übertragung. Neben dem Bildschirm steht ein Fähnchen. Es ist kein Spiel der Fußball-WM, mit dem Bummel mitfiebert, und das Fähnchen ist keine Nationalflagge. Die Flagge zeigt das Emblem der Uno und einen geöffneten Kreis aus Parlamentssitzen. Der Livestream überträgt eine Plenartagung des Europäischen Parlaments in Straßburg.

Es geht um Datenschutz und die Krise in Venezuela, um die EU-Haushaltsordnung und die Positionen der EU zur Uno. Die Abgeordneten stimmen über mehrere Hundert Anträge ab. Gelangweilt sitzen sie da und heben immer wieder die Hände. Hinter jedem Tagesordnungspunkt verbergen sich zehn, 20, 50 Unterpunkte – Abstimmungen im Akkord. Irgendwann kommt der Moment, auf den Bummel gewartet hat: Tagesordnungspunkt 10, Absatz m. Eine Resolution, die allen Regierungen der EU empfiehlt, sich für eine parlamentarische Versammlung bei den Vereinten Nationen einzusetzen, ein Weltparlament! Bummels Projekt, Bummels Leben. Es dauert nur wenige Sekunden. Eine Mehrheit stimmt zu.

