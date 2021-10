Hans von Storch ist ein deutscher Klimaforscher. Der ehemalige Leiter des Instituts für Küstenforschung am Helmholtz-Zentrum Geesthacht war Professor an der Uni Hamburg und an der Ocean University of China und vorher am Max-Planck-Institut für Meteorologie. Zu seinen Forschungsschwerpunkten zählt das Verhältnis von Klima und Gesellschaft. In einem Essay für Cicero beschäftigte sich von Storch im Juni 2019 mit der Frage: Wie viel Klima macht der Mensch?

Herr von Storch, ab Sonntag geht es in der UN-Klimakonferenz wieder darum, das Weltklima zu retten. Wo sehen Sie denn, mal ganz allgemein, Sinn und Unsinn dieser oder ähnlicher Großveranstaltungen zum Thema?