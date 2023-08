Herr Reisner, Kriegsberichterstattung hatte schon immer mit einem Problem zu kämpfen: Einerseits will sie objektiv informieren, andererseits gibt es politische Überzeugungen. Also neigt sie dazu, sich das militärische Geschehen aus der gewünschten Perspektive anzusehen. So waren alle vom Versagen der Russen in der Frühphase des Krieges überrascht. Dann gab es Ende Juni den Marsch des Wagner-Milizen-Chefs Jewgeni Prigoschin auf Moskau, womit auch niemand gerechnet hatte. Wie beeinflussen solche Ereignisse unseren Blick auf Russland?