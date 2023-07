Es ist ein Déjà-vu in der Geschichte Russlands: So wie heute Wladimir Putin, so ließ vor genau 100 Jahren Wladimir Lenin alle Gegner unerbittlich verfolgen, die Außerordentliche Kommission, russisch abgekürzt Tscheka, setzte den von ihm verkündeten „roten Terror“ um. An den Rändern Sowjetrusslands aber lieferten sich bewaffnete Formationen immer wieder Scharmützel mit der Roten Armee, so wie nun das Russische Freiwilligenkorps und die mit ihm verbündete Legion die Truppen des Kremls unter Druck setzen. Ein Sprecher der Legion hat die kühne Parole ausgegeben: „Das Endziel ist Moskau.“