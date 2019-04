So erreichen Sie Cicero-Redaktion:

Bei mehreren Anschlägen auf insgesamt drei Kirchen und drei Hotels sind auf der Insel Sri Lanka am Ostersonntag nach bisherigem Stand mindestens 185 Menschen getötet worden. Mehr als 450 Menschen wurden außerdem verletzt laut Angaben von Krankenhäusern vor Ort verletzt. Unter den Opfern sollen auch Ausländer sein. Ob sich auch Deutsche darunter befinden, versucht das Krisenreaktionszentrum des Auswärtigen Amtes und die Botschaft in der Hauptstadt Colombo derzeit herauszufinden. Nach den sechs Explosionen folgten einige Stunden später laut Nachrichtenagenturen zwei erneute Anschläge, diesmal auch in einer Wohngegend.

Nach Explosionen in Kirchen und Hotels in #srilanka ist die Situation unübersichtlich. Die 🇩🇪 Botschaft #Colombo bemüht sich mit Hochdruck um Aufklärung, ob Deutsche betroffen sind. Wenn Sie vor Ort sind: Bleiben Sie den Anschlagsorten fern. Folgen Sie Anweisungen der Behörden. pic.twitter.com/fc5G1KcJCF — Krisenreaktionszentrum (@AA_SicherReisen) 21. April 2019

Ein Bekennerschreiben derjenigen, die die Anschläge verübt haben, fehlt bislang. Die Hintergründe sind also noch nicht ganz geklärt. Nach Angaben des Verteidigungsministers Ruwan Wijewardene aber sprach von einem terroristischen Vorfall, der von extremistischen Gruppen verübt worden sei. Vor zehn Tagen bereits hatte Sri Lankas Polizeichef Pujuth Jayasundara vor möglichen Selbstmordanschlägen insbesondere auf Kirchen durch eine islamistische Gruppierung namens NTJ gewarnt. Die Informationen dazu seien von einem „ausländischen Geheimdiensts“ gekommen. Die Regierung in Sri Lanka verhängte infolge der Anschläge eine nächtliche Ausgangssperre.

In #SriLanka hat eine Serie von Anschlägen mehrere Hotels und Kirchen fast gleichzeitig erschüttert. Offenbar gehen die Anschläge weiter. Nach offiziellen Angaben kamen mehr als 180 Menschen ums Leben, darunter mehrere Ausländer, mindestens 300 Menschen wurden verletzt. pic.twitter.com/8Fys3mQZkK — ZDF heute (@ZDFheute) April 21, 2019

Wer die aktuellen Entwicklungen verfolgen möchte: Die Reuters-Journalisten Ranga Sirilal und Devjyot Ghoshal berichten fortlaufend über den Kurznachrichtendienst Twitter (in englischer Sprache).

Überschattet von den Anschlägen in Sir Lanka ist die Ostermesse, die Papst Franziskus derzeit im Vatikan abhält, bei der den Segen Urbi et Orbi spenden wird. Hier im Livestream:

Cicero verfolgt für Sie die aktuellen Entwicklungen und wird gegebenenfalls weiter berichten.