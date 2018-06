Das ist zum einen ein Ausweis der tiefen Zerrüttung zwischen CSU und CDU über die Flüchtlingspolitik: Söder hat Angela Merkel für die Dauer des gesamten Wahlkampfes vor den bayerischen Landtagswahlen im Oktober zur Persona non grata erklärt. Hintergrund ist eine Wahlanalyse der Bundestagswahl 2017, derzufolge die potenziellen CSU-Wähler ihrer bevorzugten Partei vorgeworfen haben, zu lasch mit der eigenen Kanzlerin umgegangen zu sein. In einer Bundestagswahl ist das ein unvermeidlicher Zielkonflikt. In einer Landtagswahl hingegen nicht. So erklärt sich die eiskalte Schulter, die die CSU um Spitzenkandidat Markus Söder der Schwesterpartei und vor allem deren Kanzlerparteischefin zeigen.