Ausgerechnet eine Carrerabahn. Sie steht in einem Zimmer, das aussieht wie ein Set für einen Kinofilm über den Sonnenkönig Ludwig, den XIV. Stuckmarmor, Blattgold an den Wänden, Sessel und Sofas, zu barock, um darauf zu chillen. Aber man kann eben nicht alles haben, Luxus UND Lümmeln. Zwei Welten treffen hier aufeinander. Die Moderne ist mit der Wucht eines Bulldozers in diesen Palazzo Prozzo auf einem Berg an der russischen Schwarzmeerküste geplatzt.

Es kostet nicht viel Phantasie, sich vorzustellen, wie der Hausherr bei einem italienischen Architekten anrief, der auf barocke Prachtbauten spezialisiert ist. Ein zweites Schloss Versailles sollte es sein, mit Blumenbeeten, Brunnen und Büsten. Gerne mit Anleihen an den Winterpalais in Petersburg. Hier wie dort thront ein goldener doppelköpfiger Adler mit Zarenkrone auf dem schmiedeisernen Eingangstor. Seine Botschaft ist unmissverständlich. „L`état, c'est moi!“

Vom „Sowjetoffizier zum Irren“

Geld spielte keine Rolle. Es war ja nicht sein eigenes, das verbaut wurde, es stammte, so hat es das Recherche-Netzwerk des russischen Journalisten Alexej Nawalny enthüllt, aus dubiosen Geschäften des Hausherrn mit Oligarchen und von engsten Buddies, die, so der Vorwurf, Steuerknete aus staatlichen Konzernen wie Gazprom abgegriffen haben. Eine Milliarde Euro soll das Anwesen gekostet haben. Putins geheimer Super-Palast.

Einen fast zweistündigen Film darüber hat Nawalnys Netzwerk auf Youtube hochgeladen, kaum wurde der gerade von den Folgen einer Vergiftung genesene Journalist nach seiner Rückkehr nach Moskau wieder verhaftet. Der Film war da schon fertig geschnitten. Eine Kampfansage an den russischen Präsidenten. Ein Instrument, um seine Anhänger gegen Putin zu mobilisieren. Er wolle zeigen, wie „aus einem einfachen Sowjetoffizier ein Irrer wurde, der auf Geld und Luxus fixiert ist“, sagt Nawalny zu Beginn. Gutgelaunt und aufgeräumt wirkt er. Nicht wie einer, der sich einschüchtern lässt. Er steht vor einer Platte in Dresden. Putin hat hier gewohnt, als er 1985 als KGB-Offizier nach Deutschland kam.