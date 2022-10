Die Prager Burg hat schon viel gesehen. Kaiser, Könige und den berühmten Fenstersturz am Vorabend des Dreißigjährigen Krieges. Nun also kamen 43 europäische Staats- und Regierungschefs zusammen (Dänemark fehlte) – mehr, als sonst auf den üblichen Gipfeln anzutreffen sind. Beachtlich war die Ballung hoher politischer Prominenz hoch über der Stadt an der Moldau also schon, vielleicht sogar historisch, wie es für den Ort angemessen wäre. Auch die neue britische Premierministerin Lizz Truss war – nach anfänglichem Zögern – doch in die tschechische Hauptstadt gereist. Und vom anderen Ende Europas kam der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj war per Video zugeschaltet.

Die 26 Spitzen der Europäischen Union mit Bundeskanzler Olaf Scholz und dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron waren sowieso da. Dieser Gipfel der anderen Art sei eine „große Innovation“ und „gut für den Frieden, für die Sicherheitsordnung“, so Scholz gewohnt trocken zum Beginn. Es gehe um die ökonomische Entwicklung und die Prosperität. Macron formulierte es dann pathetischer: „Wir teilen ein gemeinsames Umfeld, oft eine gemeinsame Geschichte, und wir sind dazu berufen, unsere Zukunft gemeinsam zu schreiben.“ Der Gastgeber, der tschechische Ministerpräsident Petr Fiala, sprach schlicht von einem „großen Tag für Europa“.