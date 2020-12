Thomas Dudek kam 1975 im polnischen Zabrze zur Welt, wuchs jedoch in Duisburg auf. Seit seinem Studium der Geschichts­­wissen­schaft, Politik und Slawistik und einer kurzen Tätigkeit am Deutschen Polen-Institut arbei­tet er als Journalist.

Es war der britische Economist, der Anfang Oktober zuerst über einen deutsch-polnischen Wirtschaftsdeal berichtete, der große Auswirkungen auf die Presselandschaft zwischen Oder und Bug haben dürfte. Die Verlagsgruppe Passau führe Gespräche über den Verkauf ihrer polnischen Tochter Polska Press mit dem staatlichen Mineralölkonzern PKN Orlen.

Seit Montagnachmittag ist die Meldung vom Oktober nun Realität. Voller Stolz vermeldete Daniel Obajtek in einer in den sozialen Netzwerken verbreiteten Videobotschaft den Deal. „Ich möchte Sie informieren, dass der polnische Mineralölkonzern Orlen den Verlag Polska Press übernimmt“, verkündete der Vorstandsvorsitzende des Unternehmens, das in Deutschland unter dem Label Star um die 580 Tankstellen betreibt. „Konsequent erweitern wir unser Tätigungsfeld“, erklärte der Manager, der seit 2018 die Geschicke des Unternehmens leitet.

Gutes Preis-Leistungsverhältnis

Der Stolz von Obajtek, der in der Vergangenheit als Kommunalpolitiker für die PiS aktiv war, ist nicht unbegründet. Zum Eigentum von Orlen werden nun 20 Regionalzeitungen, 120 regionale Wochenmagazine und um die 500 Onlineportale gehören. Mit diesem Deal bekommt Orlen Zugang zu rund 17,4 Millionen Polen.

Und dies zu einem relativ günstigen Preis, auch wenn sich beide Seiten diesbezüglich in Schweigen hüllen. Die Verlagsgruppe Passau, die sich auf ihrer Internetseite mit einem jährlichen Umsatz von 100 Millionen Euro ihrer polnischen Tochter rühmt, soll nach Meinung von Experten 120 Millionen Zloty, ca. 40 Millionen Euro, für Polska Press erhalten. Die noch ausstehende Zustimmung durch das polnische Kartellamt gilt als Formsache.

Warum wurde Polska Press verkauft?

Es ist nicht das erste Mal, dass PKN Orlen in diese Richtung investiert. Bereits im November übernahm der Mineralölkonzern offiziell das Pressevertriebsunternehmen Ruch. Nun ist der Konzern durch die Übernahme von Polska Press auf einen Schlag einer der größten Medienverlage Polens geworden. Die Frage ist, warum die Verlagsgruppe Passau, die seit 1991 in Polen aktiv war, Polska Press nun verkauft hat.

„Die Verlagsgruppe Passau hat in den vergangenen zwei Jahrzehnten eines der größten Medienunternehmen in Polen aufgebaut. Wir haben uns nun aber aus strategischen Überlegungen zum Verkauf unserer polnischen Aktivitäten entschlossen. Unserer Verlagsgruppe ist es damit möglich, die in den letzten Jahren begonnene Wachstumsstrategie, insbesondere in Bayern, noch konsequenter umzusetzen", heißt es in der offiziellen Stellungnahme des Passauer Medienunternehmens.

Politischer Druck könnte Rolle spielen

Eine Rolle könnte aber auch der politische Druck gespielt haben. Mit dem Wahlerfolg der PiS vor fünf Jahren gerieten auch die Medien in den Fokus der Politik. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk wurde innerhalb kürzester Zeit zum Propagandaorgan der nationalkonservativen Regierung umgebaut. Wie weitreichend dieser ist, kann man jeden Tag in den Nachrichtensendungen von „TVPiS“ beobachten, wie das staatliche Fernsehen TVP von vielen Polen nur noch abfällig genannt wird. Selbst viele PiS-Wähler vergleichen diese mit dem „Dziennik Telewizyjny“, der Hauptnachrichtensendung in der Zeit der Volksrepublik.

Gleichzeitig gerieten regierungskritische Medien unter Druck, die sich des Vorwurfs erwehren mussten, fremden Interessen zu dienen, da sie sich im Besitz ausländischer, vor allem deutscher Unternehmen befinden. Eine Behauptung, die mit der Realität wenig gemein hat. „Der Anteil ausländischer Verlage am polnischen Medienmarkt ist groß. Doch die gegenüber der Regierung kritischsten Medien kommen aus Verlagen mit polnischem Kapital“, erklärt Stefan Sękowski. Dabei verweist der Journalist und Direktor für Publizistik des konservativen Think Tanks Nowa Konfederacja unter anderem auf Zeitungen wie die liberale Gazeta Wyborcza, die 1989 als Wahlzeitung der Solidarność entstand.

„Repolonisierung“ der Medien

Nichtdestotrotz sprachen die Nationalkonservativen seit fünf Jahren wiederholt über die „Repolonisierung“ und „Dekonzentrierung“ der Medien. Für diese soll die PiS auch Konzepte ausgearbeitet, aber aus Sorge um eine weitere Eskalation im Streit mit der EU, nie in die Tat umgesetzt haben. Doch was mit einer Gesetzesvorlage nicht funktionierte, haben die Nationalkonservativen mit Hilfe des staatlichen Konzerns PKN Orlen nun per Vertrag und der Hilfe von mehreren Millionen Euro realisiert. Nun ist in der Öffentlichkeit und bei den betroffenen Journalisten die Sorge groß, dass durch Orlen die Medien der Polska Press das gleiche Schicksal ereilen könnte wie die staatlichen Medien.

„Wir sind sehr besorgt, dass sich das gleiche nun in den Redaktionen von Polska Press wiederholen könnte“ sagte Witold Głowacki, Redakteur und Publizist der von Polska Press herausgegebenen Tageszeitung Polska The Times, gegenüber dem Nachrichtenportal Onet. Dabei ist bei den Journalisten nicht nur die Sorge um die redaktionelle Unabhängigkeit groß. Bei den öffentlich-rechtlichen Medien verloren in den vergangenen Jahren zig Journalisten ihren Job und wurden durch parteitreue Leute ersetzt.

Polnische Nationalstiftung

Und dass die Furcht nicht unbegründet ist, zeigt seit 2015 auch die Entwicklung der staatlichen Konzerne, die für rund 20 Prozent des Bruttoinlandsprodukts verantwortlich sind. „Jede Regierung hat auf diese bisher Einfluss genommen. Doch mit der PiS wurde eine neue Dimension erreicht. Wie keine andere Regierung zuvor nutzt sie diese für ihre Zwecke“, sagt Sękowski. Das bekannteste Beispiel dafür ist die von der PiS initiierte und 2016 mit einem Startkapital von umgerechnet 30 Millionen Euro von 17 Staatsunternehmen gegründete Polnische Nationalstiftung, die laut Statuten Polen im Ausland bewerben soll.

Doch als 2017 landesweite Proteste gegen die Justizreform der PiS stattfanden, startete die Nationalstiftung eine Gegenkampagne. „Der PiS dienen die Staatskonzerne auch, um indirekt, durch großzügige Spenden von Angestellten und Vorstandsvorsitzenden, ihre Wahlkampfkassen aufzufüllen“, fügt Sękowski hinzu.

Eine polnische Version von Gazprom Media?

Wie die PiS mit Hilfe von Staatsunternehmen auch Einfluss auf die Berichterstattung zu nehmen versucht, erfährt man täglich beim Konsum regierungstreuer Medien. Selbst der staatliche Rüstungskonzern PGZ schaltet in Blättern wie dem PiS-nahen Wochenmagazin Do Rzeczy Anzeigen, während zeitgleich Werbeanzeigen staatlicher Konzerne, trotz höherer Verkaufszahlen, bei unabhängigen Medien zurückgingen.

An Tankstellen, die Orlen oder dem ebenfalls staatlichem Lotos gehören, hat man wiederum oft Schwierigkeiten, der PiS unliebsame Presseerzeugnisse zu finden. Unübersehbar sind dagegen nationalkonservative Zeitungen und Magazine. Ob durch den Deal zwischen PKN Orlen und der Verlagspresse Passau nun eine Art polnische Version von Gazprom Media entstehen wird, wird die Zukunft zeigen. Durch das Tochterunternehmen des Energiekonzerns machte der Kreml kritische Medien in Russland mundtot.