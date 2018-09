Noch wichtiger war die zweite Bilderbotschaft. Am Ort des Geschehens, dem Palacio de las Marismillas, schlossen vor knapp 30 Jahren bereits Felipe González, Spaniens sozialdemokratische graue Eminenz, und Angela Merkels politischer Ziehvater Helmut Kohl enge Freundschaft. Damals kam es niemandem in den Sinn, an der Idee eines geeinten Europas zu zweifeln. An diesen Geist möchte Pedro Sánchez gerne anknüpfen: aus Idealismus – und aus ganz pragmatischen Gründen.