Die Parade zum Nationalfeiertag am 14. Juli ist dieses Jahr besonders groß und martialisch ausgefallen. Mit voller Absicht. Frankreich befinde sich in einem hybriden Krieg, erklärte Präsident Macron in seiner Ansprache. „Wir wollen den Krieg in der Ukraine stoppen, ohne selbst Krieg zu führen.“ Aber, so der Präsident weiter: „Wir haben eine Armee, die jederzeit bereit ist.“

Damit ist nicht nur für Emmanuel Macron alles gesagt, das sieht auch die übergroße Mehrheit seine Landsleute so. Mehr Diskussion ist da nicht, weder in den Medien noch an den Tischen in Bars und Cafés. Eine Debatte wie in Deutschland darüber, ob die Sanktionen gegen Russland ausreichend sind, ob sie hinreichend wirken oder ob sie womöglich der eigenen Wirtschaft mehr Schaden zufügen als der russischen, Fehlanzeige.