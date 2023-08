Die Ansage, die die japanische Botschaft in Peking ihren Landsleuten gemacht hat, ist bezeichnend: Alle Japaner, die sich in China befinden, sollten sich so unauffällig wie möglich verhalten, möglichst nicht laut Japanisch sprechen. Drastischer formuliert: Alles, was darauf hindeuten könnte, dass man aus Japan kommt, möge man erst einmal lieber unterlassen. Schließlich ist die Lage in China gerade äußerst angespannt. Und da müsse man nicht noch Öl ins Feuer gießen.

Denn es wird gerade schon genug gegossen – und zwar belastetes Wasser. In Fukushima, an Japans Nordostküste, begannen die japanische Regierung und der Energiekonzern TEPCO am Donnerstag vergangener Woche, mehr als eine Million Tonnen Wasser, das für die Kühlung der Atomruine in Fukushima verwendet worden ist, in den Ozean zu leiten. Laut der Internationalen Atomenergiebehörde und der japanischen Regierung ist der Vorgang sicher. Mehrere Nachbarländer Japans – allen voran China – haben über die vergangenen Jahre immer wieder Zweifel verlautbart.