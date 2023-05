Antonia Colibasanu ist Analystin bei Geopolitical Futures und Dozentin an der rumänischen National Defence University mit Sitz in Bukarest.

Als die Staats- und Regierungschefs der G7-Länder vorige Woche in Hiroshima zu ihrem jährlichen Gipfel zusammenkamen, war die öffentliche Aufmerksamkeit groß. Kein Wunder, denn dem Club gehören die fortschrittlichsten westlichen Volkswirtschaften an (Kanada, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, das Vereinigte Königreich und die Vereinigten Staaten sowie hochrangige Vertreter der Europäischen Union).

In diesem Jahr waren jedoch auch die Staats- und Regierungschefs Australiens, Brasiliens, der Komoren (derzeitiger Vorsitz der Afrikanischen Union), der Cook-Inseln (Vorsitz des Pazifik-Insel-Forums), Indiens (diesjähriger G20-Vorsitzender), Indonesiens (Vorsitz des Verbands Südostasiatischer Nationen), Südkoreas und Vietnams eingeladen. Die Anwesenheit brasilianischer und indischer Vertreter war besonders wichtig, da beide Länder Mitglieder der BRICS-Gruppe sind, zu der auch Russland, China und Südafrika gehören und die anstrebt, mit den dominierenden westlichen Mächten zu konkurrieren oder sie sogar zu verdrängen.

Gemeinsame Position zu China

Die Staats- und Regierungschefs der G7 kündigten neue Sanktionen gegen Russland wegen des Einmarschs in der Ukraine an, die sich gegen die russische Verteidigungsindustrie, den Technologiesektor sowie den Metall- und Bergbausektor richten. Auch die EU bereitet eine Reihe neuer Sanktionen vor. Doch die Bedeutung dieses Gipfels ging weit über die erweiterte Teilnehmerliste oder die neuen Sanktionen hinaus.

Im gemeinsamen Kommuniqué der Gruppe verpflichteten sich die G7 zu einer stärkeren Koordinierung im Bereich der wirtschaftlichen Sicherheit und formulierten ihre bisher detaillierteste gemeinsame Position zu China. Sie betonten die Notwendigkeit, mit der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt zusammenzuarbeiten, wo immer dies möglich ist, aber auch gegen Pekings „bösartige Praktiken“ und Zwang vorzugehen. Dies unterstreicht die langfristige Besorgnis der G7 sowie einiger aufstrebender Mächte wie Indien über Chinas wachsenden Einfluss im asiatisch-pazifischen Raum und darüber hinaus.

Übermäßige Abhängigkeit von China verringern

Um ihre übermäßige Abhängigkeit von China zu verringern, ermutigen westliche Regierungen Unternehmen, ihre Betriebe ins Inland (Reshoring), in die Nähe (Nearshoring) oder in befreundete Länder (Friendshoring) zu verlagern. Die Verlagerung der Produktion reicht jedoch nicht aus, wenn China weiterhin den Zugang zu wichtigen Ressourcen wie den Seltenen Erden kontrolliert oder gestaltet.

Daher bauen die USA die globale wirtschaftliche Infrastruktur auf, welcher es bedarf, um ihre eigene wirtschaftliche Sicherheit zu gewährleisten und ihre Verbündeten zu unterstützen. Das US-Programm trägt den Namen „Partnership for Global Infrastructure and Investment“ und ist zusammen mit der Global-Gateway-Initiative der EU die Antwort des Westens auf Chinas Belt-and-Road-Initiative („Neue Seidenstraße“). Die Programme zielen darauf ab, westliche Unternehmen in Schwellenländern zu unterstützen und auszubauen sowie alternative Lieferketten zu sichern, um Peking den Zugriff auf wichtige Ressourcen oder Technologien zu entziehen.

Kurzfristig wirkt das Vorhaben auch Russlands wirtschaftlicher Kriegsführung gegen Europa und seiner Strategie entgegen, neue Handels- und Investitionskorridore zu schaffen, um die westlichen Sanktionen zu umgehen. Während des Hiroshima-Gipfels bekundete die Export-Import-Bank (Exim) der Vereinigten Staaten beispielsweise ihr Interesse an einer 99-Millionen-Dollar-Investition in das rumänische Unternehmen RoPower Nuclear zur Unterstützung von Designstudien.

Dies würde auf der früheren Unterstützung der US-Regierung für die Entwicklung der ersten kleinen modularen Reaktoranlage Rumäniens aufbauen, die auf US-Technologie sowie Ingenieur- und Baudienstleistungen zurückgreift. Die Exim und die U.S. International Development Finance Corp. haben ebenfalls ihr Interesse bekundet, die Realisierung des Projekts mit Milliarden von Dollar zu unterstützen. Nach seiner Fertigstellung wird das neue Kraftwerk die europäische Energieunabhängigkeit unterstützen und Moskau ein wichtiges Druckmittel entziehen.

Westlichen Einfluss in Afrika ausbauen

In Afrika wollen die Vereinigten Staaten in den Ausbau der Eisenbahnstrecke investieren, die Teil des Lobito-Korridors ist und die Demokratische Republik Kongo und Sambia über Angola mit den Weltmärkten verbinden soll. Die Investition würde andere Investitionen und Zusagen von amerikanischen und europäischen Konsortien sowie die Unterstützung durch den Afrikanischen Entwicklungsfonds ergänzen.

Letztendlich könnte der Lobito-Korridor den angolanischen Hafen Lobito am Atlantik mit Tansania am Indischen Ozean verbinden und so eine sektorübergreifende Entwicklung ermöglichen sowie Kobalt- und Lithiumabbaustätten in der Region miteinander verbinden. Gleichzeitig kündigten die USA die Bereitstellung von 1,6 Milliarden Dollar für die Entwicklung der Energie- und digitalen Infrastruktur in Angola, Tansania und Sierra Leone an.

Diese Investitionen werden nicht nur den Zugang amerikanischer und europäischer Unternehmen zu Afrika verbessern, sondern auch die Wahrscheinlichkeit verringern, dass die Empfängerländer weiter unter den Einfluss Russlands oder Chinas geraten. Der Krieg in der Ukraine macht es für den Westen noch dringlicher, den globalen Süden für sich zu gewinnen, den Russland ebenfalls als alternativen Markt umwirbt. Das langfristige Ziel der USA besteht jedoch darin, sicherzustellen, dass China nicht mächtig genug wird, um die Vorherrschaft der Vereinigten Staaten herauszufordern.

Asiatisch-pazifischer Raum ist im zentralen Interesse Washingtons

Nirgendwo anders ist dies für Washington so wichtig wie in der asiatisch-pazifischen Region. Am Rande des G7-Gipfels konnten sich die Führer der Quad-Sicherheitsgruppe (Australien, Indien, Japan und die USA) treffen. (Ein offizielles Gipfeltreffen der Quad-Gruppe, das diese Woche in Sydney stattfinden sollte, wurde abgesagt, damit US-Präsident Joe Biden nach Hause zurückkehren und sich mit der Debatte über die Schuldenobergrenze befassen konnte.) Ebenfalls anwesend war das Vereinigte Königreich, das seine strategische Ausrichtung auf Asien im Rahmen seiner Strategie 2021 für ein globales Großbritannien fortsetzt.

Die Vierergruppe gilt als die wichtigste Sicherheitspartnerschaft, die China daran hindern soll, eine regionale Vorherrschaft zu erlangen. Jedes Mitglied der Quad hat seine eigenen Prioritäten und Grenzen, aber sie haben das gemeinsame Ziel, Chinas eigene strategische Ambitionen einzudämmen. Um dies zu erreichen, müssen sie sowohl einzeln als auch gemeinsam bereit sein, Peking im wirtschaftlichen Bereich entgegenzuwirken und abzuschrecken.

Die derzeitige US-Strategie umfasst auch die Förderung der Demokratie und die Ausstattung kleinerer Pazifikstaaten mit den Mitteln zur Abschreckung inoffizieller Zwangsmaßnahmen durch chinesische Seestreitkräfte. Zu diesem Zweck haben die USA ihren Vertrag über die freie Assoziierung mit den Föderierten Staaten von Mikronesien und Palau um 20 Jahre verlängert. Die Abkommen sehen eine Unterstützung der Länder in den kommenden Jahrzehnten in Höhe von 4,1 Milliarden Dollar vor.

Außerdem unterzeichneten die USA ein neues See- und Sicherheitsabkommen mit Papua-Neuguinea, um dessen Verteidigungskapazitäten zu unterstützen und 45 Millionen Dollar für die Eindämmung der Auswirkungen des Klimawandels, die Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität und die Verbesserung der öffentlichen Gesundheit bereitzustellen. Nicht zuletzt einigten sich die USA und Taiwan vorige Woche auf die erste Stufe eines bilateralen Handelsabkommens, weniger als ein Jahr nach Beginn der Verhandlungen, was ihre zunehmend engen Beziehungen unterstreicht.

Canberra setzt auf die Partnerschaft mit den USA

In einem weiteren Gespräch am Rande des Treffens einigten sich die USA und Australien darauf, die Zusammenarbeit bei kritischen Mineralien zu verstärken, und wiesen darauf hin, dass Klimaschutz und saubere Energie ein Kernstück ihrer Allianz sind. Washington und Canberra sind dabei, eine Reihe von Arbeitsgruppen einzurichten, darunter eine Task Force auf Ministerebene zu kritischen Mineralien und eine weitere Gruppe, die einen Aktionsplan für eine stärkere industrielle Zusammenarbeit ausarbeiten soll. In einer Erklärung heißt es, dass diese Schritte nicht nur dazu dienen sollen, die Zusammenarbeit in den Bereichen Technologie und Industrie zu straffen, sondern auch die Umsetzung des Sicherheitspakts zwischen Australien und Großbritannien und den USA (Aukus) zu beschleunigen und zu stärken.

Australien teilt den Wunsch der USA, die Länder der Region davor zu bewahren, vollständig in den Orbit Chinas abzudriften. Canberra sieht die Quad als Gegenspieler zu Pekings Bemühungen, die Weltordnungspolitik so umzugestalten, dass sie den Interessen Chinas besser entspricht. Australien möchte die regionale Sicherheit durch Initiativen in den Bereichen Gesundheit, saubere Energie, regionale Konnektivität und maritimes Bewusstsein fördern – alles Bereiche, die die Regierungsführung beeinflussen. Deshalb stellt Australien 1,9 Milliarden Dollar für die Stärkung der Beziehungen im Pazifikraum bereit.

Hiroshima-Abkommen zwischen Großbritannien und Japan

Das Vereinigte Königreich strebt unterdessen eine Ausweitung seines Handels im asiatisch-pazifischen Raum an, insbesondere jetzt, da durch den Austritt aus der EU neue Handelsbarrieren gegenüber Europa entstanden sind. Großbritannien hat auch ein Interesse daran, seine diplomatischen Partnerschaften in der Region auszubauen, und zwar nicht nur zum eigenen Vorteil, sondern auch zur Stärkung seiner strategischen Allianz mit einem auf China ausgerichteten Washington. In den strategischen Grundsatzdokumenten Londons werden chinesische strategische Investitionen im indopazifischen Raum sowie in Afrika, im Nahen Osten und in Europa als Sicherheitsrisiko beschrieben.

In diesem Rahmen ist auch die Unterzeichnung des Hiroshima-Abkommens zwischen Großbritannien und Japan in der vergangenen Woche zu sehen. Dem Abkommen, das eine Zusammenarbeit in den Bereichen Sicherheit und Innovation vorsieht, gingen mehrere öffentliche und private bilaterale Investitionszusagen voraus. Japanische Unternehmen haben sich verpflichtet, 17,7 Milliarden Pfund in britische Energie- und Immobilienprojekte zu investieren. Die 1,5 Milliarden Pfund teure Expansion von Octopus Energy in der asiatisch-pazifischen Region war die herausragende Erklärung des britischen Wirtschaftssektors.

Die Regierungen vereinbarten außerdem eine Zusammenarbeit im Halbleitersektor sowie eine Kooperation in den Bereichen Forschung und Entwicklung und Austausch von Fachwissen. Die Hiroshima-Vereinbarung, die die Widerstandsfähigkeit der britischen Lieferketten gewährleisten soll, fügt sich in den breiteren westlichen Rahmen ein, um Russland und China zu begegnen.

Japan erneuert seine Sicherheitsstrategie

Unterdessen hat Japan, der diesjährige Gastgeber der G7, seine Verteidigungsausgaben in den vergangenen Jahren im Rahmen einer neuen Sicherheitsorientierung stetig erhöht. Im vorigen Dezember veröffentlichte die Regierung drei neue Sicherheitsdokumente, darunter den „Defense Buildup Plan“, eine Fünfjahresstrategie, mit der die Verteidigungskapazitäten des Landes erheblich ausgebaut werden sollen. Der Plan, dessen Umsetzung rund 316 Milliarden Dollar kosten wird, signalisiert die wachsende Besorgnis über China und die globale Sicherheit. Im März stattete Premierminister Fumio Kishida der Ukraine einen unerwarteten Besuch ab, der mit dem Besuch des chinesischen Präsidenten Xi Jinping in Moskau zusammenfiel.

Der Schlüssel zu Japans Bemühungen, seine Sicherheitsstrategie zu erneuern, ist die Stärkung der Beziehungen zu seinen Verbündeten, darunter natürlich auch zu seinen Quad-Partnern. Die Regierung erklärte, dass bis 2030 insgesamt 75 Milliarden US-Dollar in die Infrastruktur in der indopazifischen Region investiert werden sollen, wobei öffentliche und private Mittel, Darlehen und andere Mechanismen zum Einsatz kommen sollen. Tokio kündigte außerdem an, im Rahmen von Änderungen an der Charta der öffentlichen Entwicklungshilfe des Landes einen neuen Rahmen zu schaffen, um Investitionen anzuziehen und junge Unternehmer in der Region zu unterstützen.

Quad als Brücke zum globalen Süden

Bei einem kürzlichen Besuch in Indien brachte Kishida seine Hoffnung zum Ausdruck, dass die Vierergruppe als Brücke zum globalen Süden und als Instrument zum Aufbau von Beziehungen zu gleichgesinnten Ländern dienen würde. In diesem Zusammenhang erklärte Japan im vergangenen Jahr, dass es sich darauf vorbereite, vorläufige Konsultationen mit den Philippinen über ein „Abkommen über den gegenseitigen Zugang“ aufzunehmen – ähnlich dem Abkommen über den Besuch von Streitkräften mit den Vereinigten Staaten –, das die Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich fördern soll. Japan hat auch ein solches Abkommen mit Australien abgeschlossen.

Indien ist ein wichtiger Teil des Globalen Südens, mit dem Japan in den Bereichen Infrastrukturentwicklung, Meeressicherheit und Katastrophenhilfe zusammenarbeiten möchte. Neu-Delhi, das Ende vorigen Jahres den G20-Vorsitz übernommen hat, hat wahrscheinlich die kompliziertesten Beziehungen zum Quad und dessen anderen Mitgliedern. Das Wiedererstarken der Gruppe im Jahr 2017 und die darauf folgenden Fortschritte standen in direktem Zusammenhang mit den eskalierenden Grenzspannungen zwischen Indien und China. Sie fielen auch mit Verschiebungen in den Beziehungen zwischen den USA und China zusammen. Dies führte zu der ersten strategischen Annäherung zwischen Neu-Delhi und Washington in Bezug auf China und Asien im weiteren Sinne seit dem Zweiten Weltkrieg.

Einige sehen Indien jedoch als „schwaches Glied“ in der Quad, weil es nicht bereit ist, sich dem Westen anzuschließen und Russlands Einmarsch in der Ukraine zu verurteilen, und weil es sich dagegen wehrt, die Gruppierung zu einem formellen Sicherheitsbündnis zu erheben. Es sollte jedoch nicht vergessen werden, dass die Quad keine formelle Partnerschaft ist. Im Gegensatz zu Australien und Japan ist Indien kein vertraglich gebundener Verbündeter der Vereinigten Staaten. Washington hat dies im Wesentlichen anerkannt, indem es Indien nicht allzu hart dafür kritisiert hat, dass es weiterhin mit Russland Geschäfte macht. Während Moskau die größte unmittelbare Bedrohung für den Westen darstellt, erkennen die USA an, dass China eine größere und längerfristige Herausforderung darstellt, für deren Bewältigung die Unterstützung Indiens entscheidend ist.

Demokratien im pazifischen Raum haben Fortschritte gemacht

In Anbetracht der Bemühungen Chinas, antiwestliche Gefühle zu mobilisieren, verleiht Indiens Mitgliedschaft in der Quad der Gruppierung erhebliches politisches Gewicht unter anderen Mitgliedern des globalen Südens. In diesem Zusammenhang hat Indien vorige Woche zugesagt, die Handels- und Investitionsbeziehungen mit Fidschi und Papua-Neuguinea auszubauen. Allerdings hat sich Neu-Delhi aufgrund seiner langjährigen Politik der Blockfreiheit davor gehütet, sich mit seinen Quad-Partnern zu eng zu verbünden.

Doch seit die Allianz ihre Aktivitäten wieder aufgenommen hat, ist Indien den USA und ihren asiatischen Verbündeten näher gekommen als je zuvor. Obwohl es sich dagegen wehrt, dass die Quad zu einem Militärbündnis wird, hat es die bilaterale Verteidigungszusammenarbeit mit jedem der anderen Mitglieder des Forums erheblich verstärkt. Dies bringt Indien letztlich näher an das multinationale Netzwerk heran, das die USA aufbauen, um dem russischen Einfluss entgegenzuwirken und längerfristig China einzudämmen.

Die Demokratien in der Region sowie die großen Industrieländer haben wichtige Fortschritte bei der Zusammenarbeit gemacht, insbesondere in wirtschaftlichen Fragen. Die Plattformen, über die sie sich austauschen, sind weniger bedeutsam als das Ausmaß, in dem diese Länder ihre Beziehungen in den zurückliegenden Jahren gefestigt haben. Die USA sind zwar ein gemeinsamer Nenner in all diesen Bündnissen – aber die Bereitschaft der anderen Nationen, sich aus eigenem Interesse zu beteiligen, hält sie am Laufen.

