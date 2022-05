Der Krieg als Vater aller Dinge ist auch verantwortlich für ein historisches Paradoxon im pathologischen deutsch-jüdisch-israelischen Dreieck. Die Deutschen, deren Heere während der Herrschaft des „großen Diktators“ Adolf Hitler die Erfinder des Blitzkriegs waren und in ganz Europa Furcht und Schrecken verbreiteten, schlottern heute vor Angst, wenn der kleine Diktator Wladimir Putin oder seine Lakaien mit der Einsatzmöglichkeit taktischer Atomwaffen drohen. In ihrer „German Angst“ suchen sie Schutz vor Krieg und Zerstörung ausgerechnet bei den Nachkommen der Juden, deren Vorfahren sie in der Schoa (1941–45) millionenfach systematisch ermordeten. Damals fanden die Nazis in ganz Europa willige Helfer – speziell in Ländern, die von Wehrmacht, SS und Gestapo besetzt waren und die darob von der einheimischen Bevölkerung gehasst wurden. Doch der antisemitische Hass, die Mordlust, die Gier nach jüdischem Besitz wogen noch mehr als die Feindschaft gegen die Deutschen. So wurden Millionen Juden von Bürgern okkupierter Staaten und deren Behörden an Himmlers Mordapparat ausgeliefert. Ja, es bestanden gar aktive einheimische Helfertruppen der SS im besetzten Osteuropa, speziell in Russland und der Ukraine. Doch die Nazi-Mordmaschine fand auch passive Unterstützer außerhalb des deutschen Machtbereichs.

Großbritannien hielt sich viel darauf zugute, Hitlers Wehrmacht widerstanden und eine Invasion der Insel abgewehrt zu haben. Zugleich aber hinderten die Briten hunderttausende europäische Juden daran, sich nach Palästina zu retten, das der Völkerbund 1920 London als Mandat übergeben hatte, um dort eine Heimstatt für das jüdische Volk zu errichten. Auf diese Weise machten sich die Briten durch Zugangssperre zu indirekten Komplizen des Völkermords. Ähnlich den Amerikanern. Diese lehnten es ab, die Zufahrtswege in die Vernichtungslager zu bombardieren. Washington hielt an dieser Position, trotz flehentlicher Appelle jüdischer Organisationen, fest.