Putin ist in der Kommunikation seiner Ziele im Übrigen sehr klar und konsistent. Wir haben als westliche Demokratien, aus welchen Motiven auch immer, hier nur nicht rechtzeitig und fokussiert zugehört, beziehungsweise, wie etwa weite Teile der Führung der deutschen Sozialdemokratie bis hin zu ehemaligen und aktuellen Kanzlern oder Ministerpräsidentinnen, getreu dem Motto „Es darf nicht sein, was nicht sein soll“, nicht zuhören wollen. Ein Wladimir Putin setzt ausschließlich auf Sieg, niemals auf Platz. Letzteres verbietet schon allein der übersteigerte, territorial aufgeladene Stolz des Kremlfürsten. Die einmal gesetzten und verkündeten Ziele nicht zu erreichen, hieße, eine Niederlage einzugestehen, und diese existiert in der Welt Wladimir Putins schlicht nicht. Man muss dazu nur den Spiritus Rector der modernen russischen Außenpolitik, den langjährigen Kreml- und Putin-Berater Sergey Karaganov, in seinem bemerkenswerten Interview mit dem Corriere della Sera vom 8. April 2022 lesen, dann werden die Dinge auch für den letzten Ungläubigen klar. Einen wie auch immer gearteten Kompromiss mit Blick auf die ausgelobten Ziele wird es mit Wladimir Putin und seinem Regime nicht geben.