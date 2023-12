Werner Patzelt ist einer der bekanntesten Politikwissenschaftler in Deutschland. Von 1991 bis 2019 war er Inhaber des Lehrstuhls für Politische Systeme und Systemvergleich an der TU Dresden. Derzeit ist er Forschungsdirektor des Mathias Corvinus Collegium in Brüssel. Dies ist der erste Teil unseres Ungarn-Gesprächs mit Patzelt. Das zweite veröffentlichen wir am Freitag.

Herr Patzelt, in der ungarischen Hauptstadt sind zurzeit Plakate zu sehen, auf denen Ursula von der Leyen zusammen mit Alexander Soros, dem Sohn von George Soros, abgebildet ist. Der Begleittext lautet: „Lasst uns nicht nach der Pfeife Brüssels tanzen“. Wie kam es so weit? Wie würden Sie das Patt zwischen der EU und Ungarn erklären?