„Putin will be gone by 2023“, so Dearlove laut Daily Mail. Sein Gesundheitszustand werde die Einlieferung in ein Sanatorium notwendig machen, in dem er dann, wenn es nach der russischen Führungsriege ginge, für „unheilbar krank“ erklärt werde und nicht mehr oder zumindest nicht zeitnah entlassen werden würde. Gesundheitliche Probleme Putins vorzuschieben seien eine denkbare Option für einen Machtwechsel in Russland ohne dafür einen handfesten Putsch anzuzetteln, so Dearlove. Der Ex-Geheimdienstchef sagte, dass bei Putin kürzlich Schilddrüsenkrebs diagnostiziert worden sei.