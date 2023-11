Seit der 34-jährige Gabriel Attal mitten in der Sommerpause zum Erziehungsminister ernannt wurde, steigt seine Beliebtheitskurve raketenhaft hoch im Umfragehimmel. Seine erste Amtshandlung, das Verbot der Abaya an den Schulen, sorgte für wochenlange Debatten in der Gesellschaft und seine Omnipräsenz in den Medien. Als Attal kurz nach dem tragischen Selbstmord eines jungen Schülers innerhalb weniger Tage auch noch einen ambitionierten Plan zur Bekämpfung des Mobbings an Schulen vorlegte, wirkte es, als sei er der erste Erziehungsminister, dem es gelingen könnte, aus diesem schwierigen Amt politisches Kapital zu schlagen. Viele in Frankreich fragen sich derzeit, wie weit es der ehrgeizige Minister noch bringen wird. Bis zum Bürgermeister von Paris oder womöglich gleich zum Präsidenten der Republik?