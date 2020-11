Der demokratische Westen hatte die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, als der russische Präsident Wladimir Putin mit einer Verfassungsänderung mal eben die Reset-Taste gedrückt hat, um die Zahl seiner Amtsjahre wieder auf Null zu stellen und weitermachen zu können. Völlig zu Recht.

Der demokratische Westen empört sich über einen Diktator in Belarus, der nach einer offenkundig gefälschten Wahl auf sein rebellierendes Volk schießen lässt. Völlig zu Recht. Aber was gibt das für ein Bild ab, wenn in den USA, dem Role Model aller westlichen Demokratien, ein Amtsinhaber sich gebärdet wie ein Irrwisch, weil er eine sich abzeichnende Niederlage in einer demokratischen Wahl nicht akzeptieren will. Hat der Westen da noch das Recht, von hoher moralischer Warte mit dem Finger auf andere zu zeigen? Kann er da einem Partnerland wie Ungarn glaubwürdig entgegentreten, wenn es sich auf den Weg in die illiberale Demokratie macht?

Demokratie global auf dem Rückzug

Der amerikanische Politologe Francis Fukuyama hat in seinem jüngsten Buch über Identitätspolitik belegt, dass es die meisten Demokratien nach dem Zerfall der Sowjetunion gab und dass diese Zahl seither abnimmt. Diese Regierungsform, die wir im Westen aus guten Gründen für die beste unter den denkbaren halten, ist also global gesehen ohnehin auf dem Rückzug. Und in diese Phase fallen ein Präsident und eine Wahl in den USA, die nicht eben zur Nachahmung einladen.

Die Frage, die sich angesichts der Farce von Washington stellt: Sitzen wir alle gemeinsam auf der Endmoräne einer Staatsform? Oder ist das ein singuläres Phänomen, das wieder verschwindet, wenn ein demokratisch gefestigter Mensch ins Weiße Haus einzieht.

Die USA als Blaupause

Die Ingredienzen des amerikanischen Trauerspiels lassen sich zum Teil auch in anderen Demokratien nachweisen. Zuerst zu nennen ist eine enorme Polarisierung. Eine fast hasserfüllte, jedenfalls unüberbrückbare Frontstellung zweier Lager, die sich nichts mehr zu sagen haben, sondern sich nurmehr angiften. Die binäre Logik der digitalen Welt und ihrer Netzwerke verrichtet da ihr unseliges Werk: Gefällt mir, gefällt mir nicht. Dazwischen ist nichts.

In den USA kommt ein archaisches Wahlsystem dazu. Es war für eine Zeit gemacht, in der die Postkutschen durch die Prärien des Mittleren Westens zogen und Präsidenten in ihrem Rosengarten tagelang mit Besuchern lustwandelnd diskutierten. Jetzt aber werden die Zwischenstände aus den Bundesstaaten in Echtzeit auf die flimmernden Bildschirme der großen TV-Anstalten geworfen und sofort millionenfach diskutiert – sogar von denjenigen selbst, um die es geht.

Missbrauch des Rechtssystems

Der Twitter-Output von Donald Trump erreichte in den vergangenen 48 Stunden abermals einen neuen Höchststand. Das mit den Checks and Balances und der Gewaltenteilung in einer Demokratie ist eigentlich nicht so gemeint. Das Rechtssystem steht als letzte Instanz da, um das Schlimmste, das Abgleiten der Exekutive in die politische Barbarei zu verhindern. Genau in dieser Lage ist sie jetzt aber durch einen Präsidenten, der seinen angeblichen Wahlsieg herbeiklagen möchte.

Die Demokratie hat Mindestanforderungen

Womit wir beim dritten Faktor neben der digitalen Welt und einem anachronistischen Wahlsystem sind. Zu einer funktionierenden Demokratie gehört eine gewisse Reife. Bei den Wählern und erst recht bei den zu Wählenden.

Wenn nicht einmal die zu Wählenden diese Reife an den Tag legen, dann hat das einen fürchterlichen Feedback-Effekt, wie ihn Gitarristen herstellen, wenn sie ihren Tonabnehmer an ihren Marshall-Verstärker halten: Es entsteht ein ohrenbetäubendes Fiepen, das immer mehr anschwillt. Donald Trump hält seine Gitarre permanent an den Verstärker.

Wir sind den USA vielleicht nur hinterher

Eine Figur wie Trump ist hierzulande oder in Europa auf dem politischen Parkett weit und breit nicht zu sehen. Aber es gibt Leute, die ihn zum Vorbild nehmen. Der britische Ex-Ukip-Chef und enge Trump-Buddy Nigel Farage zum Beispiel. Gestern noch Ukip und Brexit, heute Anti-Corona-Parteigründer. Politik als permanente Dauererregung.

Und wenn man Beatrix von Storch etwa in den Nachrichten erlebt, die den Politikstil und das Politikziel (Wir zuerst!) von Donald Trump zur Nachahmung empfiehlt, wenn man die Kommentare von Trump-Anhängern im Netz liest, die ihn auch angesichts dieses Schauspiels noch verteidigen, dann deutet das leider daraufhin, dass auch der europäische Kontinent und Deutschland nicht immun sind gegen das, was sich da gerade in den USA abspielt.