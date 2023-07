In einem kurzen Impulsvortrag zeigte der Historiker Sönke Neitzel die Unterschiede zwischen Analysten und Kommentatoren bei diesem „emotionalen Thema der deutschen Russlandpolitik“ auf, zu der jeder eine Meinung habe. Aufgabe der Analysten, also des Podiums, sei es zu trennen: „Was wissen wir, was glauben wir zu wissen, und was wissen wir nicht.“ Die Historiker müssten dafür das „Hinterland“ beleuchten, um genau das herausfinden zu können.