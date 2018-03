Neulich hatte der Philippine Daily Inquirer einen echten Scoop, den die New York Times weltweit publik machte. Die Zeitung veröffentlichte Anfang Februar nie gesehene Luftaufnahmen einer zusätzlich künstlich aufgeschütteten Inselgruppe im Südchinesischen Meer, auf der Fachleute eine Militärbasis erkannten, über die bisher nichts bekannt war. Die Bilder von den sogenannten Spratly-Inseln versetzten die Nachbarn Chinas in Alarmbereitschaft, zumal auch die Philippinen, Taiwan, Vietnam und Malaysia Anspruch auf diese Inseln erheben und darüber im Streit mit dem großen Nachbarn liegen.

China handelt, und zwar global. Seit dem 19. Parteikongress der Kommunistischen Partei im Oktober vergangenen Jahres greift Peking unverhohlen nach der Weltherrschaft. Spätestens hier wurde klar, China will sich zunehmend außenpolitisch engagieren. Bisher hatte sich das Land mit seinen 1,4 Milliarden Menschen damit begnügt, im Innern zu wachsen und sich auf anderen Kontinenten, vor allem in Afrika, Einfluss und Bodenschätze zu sichern. Schon seit Jahren treibt China das Projekt der Neuen Seidenstraße voran. Mit diesem mythischen Begriff ist eine Phase der Weltgeschichte vor der Entdeckung Amerikas verbunden, also einer Zeit vor der Suprematie des Westens.

China drängt ins von der USA hinterlassene Machtvakuum

Der Westen wankt, die USA haben keine Kraft mehr, um die Rolle des Weltpolizisten zu übernehmen. Stattdessen bricht Donald Trump einen Handelskrieg vom Zaun und reklamiert trotzig ein „America first“: scheinbar starke Worte, die in Wahrheit nur das Eingeständnis von Schwäche sind und den Verlust der globalen Vormachtstellung bestätigen. Weil aber weder die EU, noch Russland in der Lage sind, das von Amerika hinterlassene Machtvakuum auszufüllen, scheint jetzt die Zeit Chinas (wieder) gekommen. Das Riesenreich macht Hegemonialansprüche geltend – ökonomisch und militärisch. Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hat sich die Macht auf Lebenszeit gesichert, er wird bereits als „Mao des 21. Jahrhunderts“ apostrophiert.

Was bedeutet das für den Westen und den Rest der Welt? „Wie wird eine von China dominierte Welt aussehen?“, fragt der Sinologe Falk Hartig. In unserer Titelgeschichte konstatiert er „schrillen Alarmismus“ und Ratlosigkeit, wo kühle Schlüsse für das eigene Handeln gefragt wären. Hartigs Kollege Klaus Mühlhahn wiederum erläutert, warum Peking in Deutschland kein Vorbild mehr sieht. So können wir im Aufstieg Chinas auch unsere eigenen Defizite klar erkennen.

