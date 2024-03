Es ist ein Déjà-vu: Die chinesische Führung kehrt ganz offensichtlich zu sozialistischen Maßnahmen aus der Zeit des Maoismus zurück, um die bröckelnde Wirtschaft des Landes zu stützen und die soziale Kontrolle zu stärken. Insbesondere übernimmt die Regierung wieder die Kontrolle über den Wohnungsmarkt und weist große Unternehmen an, Freiwilligenarmeen zu bilden, die unter Mao Zedong üblich waren, aber in den späten 1970er Jahren nach seinem Tod verschwanden. Diese Maßnahmen in Verbindung mit Aktualisierungen zur Überarbeitung der Disziplinarinspektion, die den Richtlinien von Präsident Xi Jinping Vorrang einräumen, unterstreichen den dringenden Wunsch, die Kontrolle über Chinas Wirtschaft und Gesellschaft zu konsolidieren.

Aufkauf notleidender Immobilien

Der chinesische Immobiliensektor steht seit einigen Jahren im Blickpunkt der Weltöffentlichkeit. Trotz mehrerer Reformen bei der Vergabe von Hypothekarkrediten, Stadtsanierungsprojekten und dem Bau von Billigwohnungen hat sich Peking schwer getan, Wohnungsbauinvestitionen zu stabilisieren und die Zahlungsunfähigkeit großer Immobilienunternehmen zu verhindern. Aus Frustration über unwirksame Reformen plant Xi, die staatliche Kontrolle über den Sektor zu verstärken.

Vorige Woche hat er eine neue Strategie angekündigt, mit der die Kommunistische Partei Chinas einen größeren Anteil des Marktes übernehmen will. Zu dieser Strategie gehören der Aufkauf notleidender Immobilien, um sie in staatlichen Wohnraum umzuwandeln, und der Bau von mehr Sozialwohnungen für Familien mit niedrigem und mittlerem Einkommen. Ziel ist es, den Anteil der staatlich gebauten erschwinglichen Wohnungen, die unter bestimmten Bedingungen gemietet oder gekauft werden können, von etwa 5 Prozent auf mindestens 30 Prozent des gesamten chinesischen Wohnungsbestands zu erhöhen.

Ein Team von Wirtschaftsexperten, denen Xi vertraut, ist noch mit der Ausarbeitung des Plans beschäftigt, aber er stellt eine erhebliche Verschärfung gegenüber den Initiativen des zurückliegenden Jahres dar, die eine Lockerung der Beschränkungen für den Erwerb von Wohneigentum und die Aufhebung von Preisobergrenzen in bestimmten Städten umfassten. Diese Maßnahmen konnten die Stimmung der besorgten Investoren und Bauherren nicht verbessern und wurden daher nicht auf andere Gebiete ausgedehnt.

Staatliche Dominanz

Die maoistische Idee einer staatlichen Dominanz mag extrem erscheinen, doch angesichts der Ursachen der Immobilienkrise könnte sie eine wirksame Lösung sein. Nach dem Übergang von staatlichem zu privatem Eigentum in den frühen 1990er Jahren florierte der chinesische Immobiliensektor. Er entwickelte sich sogar ein wenig zu gut. Aus Sorge, dass die steigenden Immobilienpreise und Schulden den Finanzsektor destabilisieren könnten, ergriff die Regierung Maßnahmen, um die übermäßige Kreditaufnahme für Immobilien einzudämmen. Doch das harte Durchgreifen verschlimmerte eine Liquiditätskrise für Bauträger wie Evergrande, die im Dezember 2021 in der Zahlungsunfähigkeit des Unternehmens gipfelte und eine branchenweite Krise auslöste.

Der neue Ansatz ist umfassender und unterstützt Xis Initiative für „gemeinsamen Wohlstand“, indem er private Grundstücke in staatlich geförderten Wohnraum umwandelt und so erschwingliche Wohnungen für einkommensschwächere Gruppen verfügbar macht. Im Wesentlichen spiegelt die Wiederherstellung der staatlichen Macht über den Wohnungsmarkt die umfassenderen Bemühungen von Xi wider, die wirtschaftliche Kontrolle zu straffen, den Privatsektor zu zügeln und mehr Investitionen in staatliche Unternehmen in Spitzenindustrien wie Halbleiter und Batterien zu lenken.

Alles für den Machterhalt

Doch auch wenn die Umsetzung noch nicht begonnen hat, sind die Beschränkungen offensichtlich. Ersten Schätzungen zufolge könnte das Programm in den nächsten fünf Jahren jährlich bis zu umgerechnet 260 Milliarden Euro kosten. Um dieses neue Programm zu finanzieren, müsste die Regierung Mittel aus anderen Sektoren umleiten, was möglicherweise zu neuen finanziellen Problemen führen würde. Nichtsdestotrotz scheint Xi an diesem Wandel hin zu einer sozialistischen Politik festzuhalten und bereit zu sein, alles zu tun, um seine Macht zu erhalten.



In einem weiteren Politikwechsel, der an Mao erinnert, drängt die chinesische Regierung staatliche Unternehmen dazu, ihre eigenen Freiwilligenarmeen, die so genannten Volksarmee-Abteilungen, aufzubauen. Offiziell sollen diese Streitkräfte, die sich aus Zivilisten mit regulären Arbeitsplätzen zusammensetzen, Wirtschaftswachstum und nationale Sicherheit miteinander verbinden. Ihr wahrer Zweck entspricht jedoch dem der Unternehmensmilizen der 1970er Jahre: die schnelle und wirksame Unterdrückung sozialer Unruhen, einschließlich Verbraucherprotesten und Arbeitsstreiks.

Aufbau von „Freiwilligenarmeen“

Jüngste Berichte zeigen, dass diese Freiwilligenarmeen, die bereits von mindestens 16 staatlichen Unternehmen gebildet wurden, viel zu tun haben werden. Daten des in Hongkong ansässigen China Labour Bulletin zeigen, dass die Zahl der Streiks und Demonstrationen auf dem chinesischen Festland im Jahr 2023 auf 1794 angestiegen ist, ein deutliches Plus gegenüber 830 im Jahr 2022. Mehr als die Hälfte dieser Proteste gingen von Wanderarbeitern und Minderheiten aus, die schwächsten Gruppen der chinesischen Gesellschaft, und mehr als tausend Demonstrationen fanden in den ärmeren westlichen Provinzen statt, also in den Gebieten, wo es am meisten Unruhen gibt. Die Mehrheit der Proteste im vorigen Jahr konzentrierte sich auf Lohnstreitigkeiten und Arbeitssicherheit, aber angesichts der bereits extrem knappen Budgets der lokalen Regierungen – insbesondere in den weniger wohlhabenden Provinzen – wurden die Forderungen der Demonstranten weitgehend nicht erfüllt.

Wie ein „unruhiger Kaiser“ vertraut Xi anscheinend nur auf sich selbst und auf die Grundprinzipien des chinesischen Sozialismus, wie er von Mao Zedong begründet wurde. Er hofft, die erfolgreichen Aspekte des Sozialismus der 1970er Jahre in seine aktuelle Politik zu integrieren. Jüngste Gesetzesrevisionen, die Xis Autorität und die Umsetzung seiner Direktiven hervorheben, markieren eine Verlagerung hin zu einer stärkeren Zentralisierung der Macht. Xis Taktik signalisiert eine Rückkehr zu sozialistischen Ideologien aus der Zeit des Maoismus, die die totale staatliche Kontrolle über Wirtschaft und Gesellschaft und den Aufbau eines Personenkults umfassen, um seine Position als Chinas oberster Führer zu festigen.

Zeichen für die Verzweiflung der Regierung

Das heutige China steht jedoch vor ganz anderen Herausforderungen als zu Zeiten des Maoismus. Und das Fortbestehen der Probleme Chinas unter Xis Führung deutet darauf hin, dass diese Rückkehr zum strengen Sozialismus eher die Verwundbarkeit und sogar die Verzweiflung der Regierung widerspiegelt als ihre Stärke und Autorität. Außerdem war Chinas Wirtschaft am Ende von Maos Herrschaft reform- und modernisierungsbedürftig. Es bedurfte Deng Xiaopings „Reform und Öffnung“, um Chinas Wirtschaftswunder in Gang zu setzen. Doch Xi scheint entschlossen zu sein, den umgekehrten Weg zu gehen. Er widersetzt sich dem Druck, konkrete Schritte zu unternehmen, um ausländische Investitionen anzuziehen, während er gleichzeitig die Kontrolle über das Land verschärft.



