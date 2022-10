Déjà-vu: Am Donnerstagmorgen versammelten sich die neugewählten Abgeordneten der 48. Bulgarischen Volksversammlung, um ihren Parlamentsvorsitz zu wählen – genau wie am Tag zuvor. Denn bei ihrer achtstündigen Konstituierenden Sitzung am Mittwoch war es den sieben Parlamentsfraktionen in zwei Wahlgängen mit fünf männlichen Kandidaten nicht gelungen, sich auf einen Präsidenten zu verständigen. Schließlich ging auch der donnerstägliche Sitzungstag aus wie das Hornberger Schießen. Das Scheitern ist ein Symptom dafür, dass das neue Parlament an seiner alten Schwäche laboriert: Bulgariens politische Klasse ist heillos zerstritten.

Viele Bulgaren verstehen den über dem Paradeeingang des schmucken weißgetünchten Parlamentsgebäudes eingemeißelten Sinnspruch „In der Einheit liegt die Kraft“ nurmehr ironisch. Über 60 Prozent von ihnen sind am Tag der Parlamentswahl Anfang Oktober lieber in die Pilze gegangen oder ins Kino anstatt zur Wahlurne zu schreiten. Bei Meinungsumfragen erhält Bulgariens Legislative traditionell die niedrigsten Popularitätswerte aller staatlichen Institutionen, unterboten für gewöhnlich nur noch von der Judikative. Der destruktive Start des Parlaments in seine neue Legislaturperiode dürfte seinen Absturz in der Sympathie der Bevölkerung beschleunigen.