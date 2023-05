Die US-Publizistin Candace Owens ruft schwarze Amerikaner auf, sich von den Demokraten ab- und den Republikanern zuzuwenden, um „die Plantage“ ein weiteres Mal zu verlassen. Dabei gehörte sie vor wenigen Jahren noch selbst zu den größten Kritikern der Republikaner – bis zu ihrem Coming-Out. Nun hat sie mit „Blackout - How Black America Can Make Its Second Escape from the Democrat Plantation“ ihr erstes Buch vorgelegt, das derzeit nur auf Englisch verfügbar ist.

Candace Owens, das vorweg, ist eine kontroverse Figur in der amerikanischen Politik, die für ihre unverblümten konservativen Ansichten und ihre Kritik an der progressiven Linken bekannt ist. Ihre umstrittenen Meinungen zu Themen wie Rassismus, Feminismus und Polizeigewalt haben sie zu einem Social Media Star gemacht, der von Republikanern geschätzt und Demokraten verabscheut wird. In ihrem Buch „Blackout“ schildert sie nun ihren Weg zur konservativen Erkenntnis und ihre Ansichten zu heiß diskutierten Punkten wie Rassismus, Glauben, Medien und Kultur. Nach der Lektüre ihres Rundumschlags ist eines sicher: Entweder man liebt oder hasst Owens – und das zu 100 Prozent.