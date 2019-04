Dr. Gil Yaron, in Israel geboren und in Deutschland aufgewachsen, ist Autor, Arzt und arbeitet als Nahostkorrespondent der Tageszeitung Welt.

Man könnte Jair Lapids Aussage auch ganz einfach als taktisch motiviert abtun. Schließlich schickt sich der Vizechef der Partei Blau-Weiß an, Israels amtierenden Premierminister am 9. April bei den Parlamentswahlen zu schlagen. Doch als Lapid unlängst auf einer Wahlveranstaltung über Benjamin Netanjahu sprach, schwang in seiner Stimme überzeugende Beklemmung mit: „Ich kenne ihn persönlich, seit Jahrzehnten. Doch neuerdings frage ich mich: Was ist mit ihm geschehen? Er ist anders als früher.“

Diese Frage stellen sich inzwischen viele Israelis. Kaum ein Politiker hat ihr Land stärker geprägt als Netanjahu. Dennoch wissen selbst seine Anhänger oft nicht, wofür „Bibi“ eigentlich steht. Er bleibt ein wandelnder Widerspruch, sein herausragendes Talent ist extreme Wandlungsfähigkeit.

schließen x Das digitale Monatsabo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ablauf des Bezugszeitraums gekündigt werden.