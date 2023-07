Die Gewaltexplosion blieb im Großen und Ganzen auf Frankreich beschränkt. Und dennoch waren diese Nächte des Feuers nicht nur ein französisches, sondern auch ein europäisches Ereignis mit großen emotionalen und auch politischen Auswirkungen auf andere Länder.



Der polnische Premierminister Mateusz Morawiecki hat das im Rahmen des zeitgleich stattfindenden EU-Gipfels in einen Tweet deutlich gemacht: Genau das, was in Frankreich passiert, wollen Polen und Ungarn eben nicht. „Geplünderte Geschäfte, abgefackelte Polizeiautos, Barrikaden auf den Straßen – so sieht es derzeit im Zentrum von Paris und vielen anderen französischen Städten aus. Wir wollen solche Szenen nicht in den Straßen Polens. Wir wollen keine solchen Szenen in irgendeiner europäischen Stadt“, twitterte Morawiecki. Und weiter: „Stoppen Sie die illegale Migration. Sicherheit steht an erster Stelle.“