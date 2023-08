Die Regierung Biden versucht, die US-Investitionen in China einzuschränken. In mancherlei Hinsicht war dieser Prozess bereits im Gange; so sind beispielsweise die US-Risikokapitalinvestitionen in China seit 2021 deutlich zurückgegangen. Doch Washington will noch weiter gehen und insbesondere verhindern, dass Peking amerikanisches Geld für den Ausbau seiner militärischen Fähigkeiten verwendet. Daher erließ das Weiße Haus am 9. August eine Durchführungsverordnung, die Investitionen in China in drei strategischen Bereichen einschränkt: Halbleiter und Mikroelektronik, Quanteninformationstechnologien und künstliche Intelligenz.