Wenn man Darja Tschulzowa ansieht, jung, elegant gekleidet und mit einem selbstbewussten Gesichtsausdruck, kann man sich nicht vorstellen, was sie durchgemacht hat. Erst seit dem 3. September 2022 ist die 25-Jährige wieder frei – vorher saß sie fast zwei Jahre lang in einer belarussischen Strafkolonie. Darja Tschulzowa ist Journalistin für den in Warschau stationierten Fernsehsender Belsat. Sie wurde dafür verhaftet, dass sie ihren Job gemacht hat.

Im November 2020 wurde sie zusammen mit ihrer Kollegin Kazjaryna Andrejewa festgenommen, als sie in Minsk bei einer Demonstration zum Gedenken an den getöteten Aktivisten Raman Bandarenka drehte. Es war einer der Proteste im Rahmen einer Welle von Volksaufständen, die über Belarus nach den manipulierten Präsidentschaftswahlen in jenem Sommer rollte, bei denen der derzeitige Machthaber Alexander Lukaschenko nach einigen (nachweislich falschen) Angaben mit 81 Prozent der Stimmen den Sieg davongetragen hatte.