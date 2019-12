So erreichen Sie Daniel Stelter:

Daniel Stelter ist Gründer des auf Strategie und Makroökonomie spezialisierten Diskussionsforums „Beyond the Obvious“ . Zuvor war er bei der Boston Consulting Group (BCG). Sein neues Buch heißt „Das Märchen vom reichen Land“ .

Niemand kann vorhersagen, ob die Unterhauswahlen in Großbritannien am 12. Dezember für klare Verhältnisse sorgen werden. Niemand kann vorhersagen, ob das Brexit-Drama dann zu einem Abschluss kommt, sich das Theater fortsetzt oder ob es doch noch zu einem weiteren Referendum kommt. Was man aber mit Sicherheit schon jetzt sagen kann: Egal, ob Brexit oder nicht, Großbritannien wird nicht untergehen.

Die zweitgrößte Volkswirtschaft Europas wird auch in Zukunft eine wichtige Rolle spielen und ist damit für Investoren ein Muss. Spätestens im Jahr 2050 wird Großbritannien mehr Einwohner haben als Deutschland. Die Zuwanderung wird weiter anhalten, da die Befürworter des Brexit keineswegs gegen jede Einwanderung sind. Verbunden mit dem Vorteil der Sprache bleibt das Land damit für qualifizierte Zuwanderer attraktiv. Länder, die sich die Migranten aussuchen können, haben weniger „Zuwanderung in Sozialsysteme“ und deutlich mehr Erfolg bei der Integration.

