Eine Zahl machte einst viele auf Voith aufmerksam: 25,1 Prozent. So hoch war die Beteiligung des Mittelständlers aus Heidenheim an Kuka, dem deutschen Vorzeigeprojekt in der Robotik. Als der chinesische Elektrogerätehersteller Midea im Jahr 2016 nach Kuka griff, war Voiths Sperrminorität entscheidend. Am Ende aber verkaufte die Firma ihren Kuka-Anteil an die Chinesen und strich 1,2 Milliarden Euro Umsatz ein. Inzwischen hat sich der Konzern wieder an einem Robotik-Start-up beteiligt. Trotzdem seufzen viele in der Firma, wenn einer sie nach Robotern fragt.