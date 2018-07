Als „unsere beliebtesten Produkte“ zeigt der große Online-Händler Amazon seinen Kunden rund um die Uhr Waren von A wie Abnehmkapseln bis Z wie Zuckerwattemaschine an. Auf der seit Februar geschalteten Webseite XOM Metals klingen die Produktnamen auf den ersten Blick weit weniger anschaulich. Als „beliebt“ präsentiert werden in der neuen Online-Shopping-Industriewelt des deutschen Stahlhändlers Klöckner beispielsweise das „Stahl Feinblech DX51D+Z (1.0226) gewalzt feuerverzinkt“ oder das „Aluminium Warzenblech Quintett EN AW-5754 (AlMg3) H114 Mill-finish“. Auch erste Wettbewerber von Klöckner bieten hier Aluminium, Stahl und Edelstahl an. Ein großer Kunststoffproduzent soll ebenfalls demnächst mit an Bord sein.

Online-Shopping-Plattformen, über die verschiedene Händler ihre Produkte vertreiben, sind in der Privatkundenwelt längst nichts Besonderes mehr. Für den Stahlhandel aber bedeutet das eine kleine Revolution. „Sie müssen sich vorstellen, dass in der Stahlhandelsbranche die Einkäufer bis heute durch laute Werkshallen laufen und über Telefon oder Faxgerät mehr oder weniger spontan ihre Bestellungen durchgeben“, sagt Christian Pokropp. Da sei viel Potenzial für mehr Effizienz. Der 39 Jahre alte Hamburger hat als einer der Geschäftsführer von kloeckner.i, der Ende 2014 gegründeten Berliner Tochterfirma des Duis­burger Stahlhandelsriesen Klöckner & Co SE, mitgearbeitet, die Online-Plattform XOM (X steht für Exchange, O für Online und M für Metal) nach Jahren der Planung endlich zu starten.

