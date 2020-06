Es war vor rund einem Jahr, als Philipp Amthor bei einer Veranstaltung der Zeit auf einem öffentlichen Podium gefragt wurde, wann er zum ersten Mal in seinem Leben das Gefühl gehabt habe, mächtig zu sein. Er antwortete darauf nicht konkret, sondern witterte – ganz Politiker – sofort die Gefahr, die von dieser Frage, beziehungsweise von seiner Antwort ausgehen kann. Ein Gefühl von Macht? „Das ist auch irgendwie eine schlechte Einstellung für Politik, würde ich sagen“, war damals seine Antwort. Es gehe für einen Politiker natürlich darum, dass man gestalten müsse. Dafür brauche man aber Mehrheiten, so Amthor.

Seit vergangenem Freitag ist nach Recherchen des Spiegel bekannt, dass Philipp Amthor für seine politischen Anliegen nicht nur Mehrheiten zu gewinnen, sondern für seine ganz persönlichen wirtschaftlichen Anliegen auch Minister einspannen möchte. Der erst 27-jährige CDU-Bundestagsabgeordnete und Kandidat für den CDU-Landesvorsitz in Mecklenburg-Vorpommern und damit auch möglicher Ministerpräsidentenanwärter warb bei Bundeswirtschaftsminister und Parteifreund Peter Altmaier für die Unterstützung der Firma „Augustus Intelligence“. Bis heute bleibt unklar, was für Produkte sie außer des Buzzwords Artifical Intelligence überhaupt anbietet. Erwiesen aber ist, dass Amthor dort nicht nur ehrenamtlicher Direktor war, sondern auch Aktienoptionen besessen hat. Bei Erfolg der Firma hätte Amthor also die Möglichkeit gehabt, seine Anteile gewinnbringend zu verkaufen. Inzwischen prüft die Generalstaatsanwaltschaft Ermittlungen gegen Amthor. Möglicherweise liegt ein Anfangsverdacht der „Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern“ vor.

Ein Mann der großen Pläne

Philipp Amthor entschuldigte sich bislang relativ lapidar per Facebook-Post mit den Worten „Es war ein Fehler“, wohlgemerkt nicht mit den Worten „Ich habe einen Fehler gemacht“. Es bleibt der Eindruck, dass es vor allem ein Fehler war, dass nun vieles bekannt wurde. Die einzige Konsequenz bislang: Nach politischem Druck auch aus der eigenen Fraktion verzichtet der junge Innenpolitiker nun auf seine Funktion als stellvertretendes Mitglied im Untersuchungsausschuss zum Fall Anis Amri. Zurecht waren Zweifel aufgekommen, ob Amthor den als Zeugen geladenen, ehemaligen Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen (CDU) noch hätte unvoreingenommen befragen können. Denn auch Maaßen mischt mit bei „Augustus Intelligence“, ebenso wie der ehemalige Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU). Der Unterschied: Die beiden bekleiden keine Staatsämter mehr, Amthor schon.

Verzichtete zugunsten von Philipp Amthor auf ihre Kandidatur

als CDU-Chefin: Landesjustizministerin Katy Hoffmeister / dpa

Aber die konservative CDU-Nachwuchshoffnung hat offenbar nach wie vor Großes vor. So kann sich Amthor noch immer vorstellen, Ministerpräsident von Mecklenburg-Vorpommern zu werden. Noch vor wenigen Tagen lobte er die dort amtierende Justizministerin Katy Hoffmeister öffentlich für Ihren Verzicht auf die Kandidatur zum CDU-Landesvorsitz, dabei wusste er da bereits von der kommenden Berichterstattung des Spiegel über ihn. „Persönliche Ambitionen zurückzustellen für das Wohl der Partei“ sei das, was die Landes-CDU nun brauche, sagte Amthor. Kein Wort zu seinen eigenen Ambitionen hinsichtlich „Augustus Intelligence“. Eine nachvollziehbare Taktik ist dies allemal. Wer kann schon vor einer Berichterstattung wissen, wie groß die Sache wird, wie sehr sie ihm politisch wirklich schadet.

Amthors Stärke ist seine Schwäche

Tatsächlich ist der Ausgang der Affäre offen. Amthors Landesverband stellt sich hinter ihn, auch wenn der amtierende Landeschef Eckhardt Rehberg sein Verhalten als „nicht klug“ kritisierte. Ungeachtet dessen, ob Amthor nun trotzdem zum künftigen Landeschef von Mecklenburg-Vorpommern gekürt wird: Dass ausgerechnet Philipp Amthor seine Macht als Bundestagsabgeordneter nutzt, um per Lobbyismus im Zweifel persönlichen Profit aus dem Erfolg einer ominösen Firma aus den USA zu schlagen, wirkt beinahe tragisch. Amthor stammt selbst aus eher einfachen Verhältnissen. Er präsentiert sich seinen Wählerinnen und Wählern gerne als bodenständiger Mensch aus Ueckermünde, der unermüdlich für die Belange der Bürger kämpft – nicht zuletzt um Wähler von der AfD zurückzugewinnen.

Wer Amthor auf den diversen politischen Empfängen im Berliner Regierungsviertel erlebt oder auf Ortsterminen mit Parteifreunden und Wählern, der sieht einen Politiker, der offen ist, der gern ins Gespräch kommt, der aber auch sehr genau weiß, dass diese Leutseligkeit, diese emotionale Intelligenz, seine große Stärke ist. Es ist keine verkehrte Eigenschaft für einen Volksvertreter. Doch bei Amthor wird man das Gefühl nicht los, dass dies auch seine große Schwäche ist, weil er den Leuten allzu gerne nach dem Mund redet, weil er es sich nicht verscherzen, weil er dazugehören will. Da kann es schon mal vorkommen, dass er auf einer Wahlkampfveranstaltung aus dem Kichern nicht mehr rauskommt, wenn ein Anwesender über Moslems als „Ölaugen“ herzieht. Es ist nur ein Beispiel von vielen, bei denen man sich fragen kann: Ist das Unsicherheit oder kalkulierter Opportunismus?

Naivität oder Chuzpe?

Auch den vermögenden Geschäftsleuten von „Augustus Intelligence“ schien er gefallen zu wollen. Und die wussten diese Schwäche auszunutzen. So wirkt es zumindest. Nach seinem umwerbenden Brief an Minister Peter Altmaier feierten die Jungs aus dem One World Trade Center im 77. Stock den jungen Bundestagsabgeordneten für seinen „geilen Brief“. Ganz so, als sei man noch auf dem Schulhof und Amthor habe sich zu einer Dummheit überreden lassen, um dafür jetzt dazuzugehören. Man gewinnt den Eindruck, dass Amthor hier Leuten auf den Leim ging, deren Spielregeln er eben schlicht nicht kennt. Naivität ist jedenfalls mit Sicherheit keine Stärke für einen Bundestagsabgeordneten oder Ministerpräsidenten in spe.

Auch wenn man Amthor keine Naivität unterstellt, kann man aber zu dem Schluss kommen, der Mann taugt nicht zum Volksvertreter oder gar zum Landesvater. Juristisch vorgebildet erkundigte er sich nämlich noch bei der Bundestagsverwaltung, ob er die Aktienoptionen denn als Nebeneinkünfte angeben müsse. Amthor war sich offensichtlich bewusst, dass er im Zweifel unter Beobachtung steht. Dass er aber offenbar nicht ahnte, wie heikel die Sache für ihn werden kann, wenn er für Augustus Intelligence lobbyiert, auch wenn er Aktienoptionen nicht angeben muss, lässt einen wiederum zweifeln, ob er wirklich zu einem Sebastian Kurz des Ostens werden kann, wie es sich viele in seiner Partei herbeiwünschen.

Vom Hoffnungsträger zum Klotz am Bein

Die politischen Gegner von SPD und AfD jedenfalls dürften die Amthor-Affäre auskosten und im Wahlkampf nutzen, auch wenn dieser erst 2021 beginnt. Solche Dinge bleiben kleben. Darum erscheint es taktisch fragwürdig, wenn der CDU-Landesverband an ihm als möglichem Spitzenkandidaten festhält, zumal der angeschlagene Amthor gegen eine eben erst gesundheitlich genesene Ministerpräsidenten Manuela Schwesig antreten muss, die zudem in der Coronakrise punkten konnte. Doch Amthor und die CDU spielen offenbar auf Zeit und setzen auf das Kurzzeitgedächtnis der Wählerinnen und Wähler.

Beim Podiumsgespräch der Zeit im vergangenen September fügte Amthor seiner Antwort auf die Frage nach der Macht noch etwas hinzu: Dass das Gute ja sei, wenn er morgens am Bundestag mit dem Schriftzug „Dem deutschen Volke“ vorbei gehe, „dass dann klar sei, wer die Macht habe, nämlich nicht die Politiker“, da sie immer nur auf Zeit gewählt seien. Amthor weiß, dass diese Affäre und sein Umgang mit ihr über seine politische Karriere entscheiden könnte. Er steht unter Beobachtung, auch im Konrad-Adenauer-Haus.