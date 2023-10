„In den ersten Monaten des Jahres sind die Formulare nur so auf uns eingeprasselt“, sagt die Unternehmerin. „Wir waren richtig verzweifelt. Da waren auf einmal so viele Dokumente und Fragebögen, die wir bearbeiten mussten, mal auf Deutsch, mal auf Englisch, mal kurz, mal lang, mal zum Ausfüllen, mal zur Kenntnisnahme.“ Neben den unzähligen Stunden Mehrarbeit, die sie selbst an Abenden und am Wochenende verrichtet, muss Nighswonger eine komplette Vollzeitkraft abstellen, nur um den bürokratischen Anforderungen eines Gesetzes gerecht zu werden, das sie als Mittelständlerin eigentlich gar nicht betreffen sollte.