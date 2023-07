So erreichen Sie Ben Krischke:

Ben Krischke ist Leiter Debatte bei Cicero und Mit-Herausgeber des Buches „ Die Wokeness-Illusion “. Er lebt in München.

Als am letzten Spieltag der Saison 2022/2023 Borussia Dortmund zu Hause gegen Mainz verliert und Bayern in Köln gewinnt, besiegeln die Münchner ihre elfte Deutsche Meisterschaft in Folge. Doch die Freude über den Titelgewinn wird von einer weiteren Nachrichtenmeldung überschattet: Oliver Kahn und Hasan Salihamidžic – der eine Vorstandsvorsitzende der FC Bayern München AG, der andere Sportvorstand des Vereins – müssen gehen.

Es ist das unschöne Ende eines Missverständnisses. Im Juli 2021 hatte Kahn die Nachfolge von Karl-Heinz Rummenigge angetreten, auf ausdrücklichen Wunsch von Uli Hoeneß. Aber der FC Bayern blieb in der Folge nicht nur weit hinter seinen sportlichen Ansprüchen zurück. Unter Kahn soll auch eine „Atmosphäre des Misstrauens“ entstanden sein, ist nach dessen Entlassung aus dem Verein zu hören. Kahn habe erfolglos versucht, den Verein im Alleingang wie eine Unternehmensberatung zu führen.